Сенатор США Тим Кейн назвал удар по Сирии незаконным, поскольку на него не было получено разрешение конгресса
«Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?» — написал Кейн в Twitter.
Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр
обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на «значительные угрозы» США, в том числе и военным путем.
Комментарии3
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aleksandr39 14 апреля 2018 | 07:18
Сенатор Слуцкий заявил что война которую ведет Россия в Украине является незаконной .
art_ 14 апреля 2018 | 07:22
Как и где могут быть законными военные действия? Да, хоть испишись на бумаге и поссылайся на договор тот или иной. Надо бомбить, будут бомбить
art_ 14 апреля 2018 | 07:24
Слабых бьют. А Сирия - слабая точка и при этом значимая для самых разных интересов, что соседей, что у всех остальных.