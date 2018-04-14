Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже
нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
Комментарии4
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vvpv 14 апреля 2018 | 07:14
Блеф хорош, пока противник падает. А Трамп - чмо сука заставляет вскрыться. И что? А ничего. Даже пары двоек нет у Вовки на руках.
ptilonorhynchus 14 апреля 2018 | 07:25
vvpv: Об чём и речь))
dirizhabli 14 апреля 2018 | 07:35
vvpv: У него пожизненный джокер в любом кармане.
padun 14 апреля 2018 | 07:24
Когда я был пацаном, то в таких случаях обычно произносилась фраза: НУ ВСЁ - ПОНЕСЛОСЬ!