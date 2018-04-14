США: Действия союзников в Сирии приведут к снижению потенциала страны по разработке и использованию химоружия

Действия США, Франции и Великобритании в отношении Сирии приведут к долгосрочному снижению потенциала страны по разработке и использованию химического оружия, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Россия не участвовала в отражении удара США по Сирии, действовала только сирийская система ПВО, сказал Данфорд.

Как заявил министр обороны Джеймс Мэттис, пока удар однократный, но его повторение в будущем не исключено. «Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие», — добавил он.