США: Действия союзников в Сирии приведут к снижению потенциала страны по разработке и использованию химоружия
Действия США, Франции и Великобритании в отношении Сирии приведут к долгосрочному снижению потенциала страны по разработке и использованию химического оружия, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Россия не участвовала в отражении удара США по Сирии, действовала только сирийская система ПВО, сказал Данфорд.
Как заявил министр обороны Джеймс Мэттис, пока удар однократный, но его повторение в будущем не исключено. «Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие», — добавил он.
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