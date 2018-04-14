ВВС Сирии перебазировали ряд самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО, опасаясь ударов США и их союзников
ВВС Сирии перебазировали ряд своих самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО, опасаясь ударов США и их союзников, сообщает телеканал Fox News.
Авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия с 2015 года используется российской авиацией, которая проводила операции против террористов в стране. Для противовоздушной обороны базы используется система С-400 и другие средства ПВО российской армии.
Комментарии6
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suntechnick 14 апреля 2018 | 07:14
В том районе с-400 вроде бесполезны, с кривизной Земли что-то не так. Или ошибаюсь?
naivnyk 14 апреля 2018 | 07:15
Приятно знать , что на Эхе так много умных (в отличии от меня) людей, которые знают, что будет дальше) Я по своему тупизму - НЕТ (((
kraft 14 апреля 2018 | 07:26
naivnyk: Будем наблюдать.
tks 14 апреля 2018 | 07:22
Генерал от враньёрии Конан фон Шенков и мидачка Маша-наша-помой-голову теперь просто обязаны лично защитить химического Башара, иначе они тупые банальные пустозвоны.
begly_ 14 апреля 2018 | 07:25
А зачем же тогда Асаду самолеты, если их надо прятать?
emoss 14 апреля 2018 | 07:36
Пожалуйста, пару ракет и на эту базу.
Потом , «наверху»,уже разберут, кто и откуда прибыл, и с какими скрепами.