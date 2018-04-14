ВВС Сирии перебазировали ряд самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО, опасаясь ударов США и их союзников

ВВС Сирии перебазировали ряд своих самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО, опасаясь ударов США и их союзников, сообщает телеканал Fox News.

Авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия с 2015 года используется российской авиацией, которая проводила операции против террористов в стране. Для противовоздушной обороны базы используется система С-400 и другие средства ПВО российской армии.