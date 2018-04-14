Ракетные удары продолжались на протяжении 50 минут
Об этом сообщил телеканал «Аль Мадин» со ссылкой на сирийский военный источник. По его информации, «сирийские ПВО сумели отразить удар и поразили значительное число ракет».
ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1 («Б-1»). Об этом со ссылкой на военные источники сообщил телеканал Си-эн-эн.
Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА Новости источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.
Собеседник агентства заявил, что многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.
Аэропорт Дамаска в ходе удара атаке не подвергался. Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке также не затронуто ударами западной коалиции, передает сирийское национальное агентство САНА.
Авиаудары, нанесенные по Дамаску в субботу утром коалицией, возглавляемой США, не затронули правительственные кварталы и президентский дворец, передает «Интерфакс».
Комментарии12
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roaswen 14 апреля 2018 | 07:11
Шампанское в госдурку!
doc9_vikt 14 апреля 2018 | 07:17
В ответ нам отрубят интернет-сайты,рассказывающие нам правду..
И возложат за это всю ответственность на США,ВФ,Францию .
Мне вот интересно через какое время в прямом эфире рожу бить Небензе и прочим дипломатам будут в совбезе, может даже в туалете запирать будут на время голосования.
rodiv 14 апреля 2018 | 07:24
roaswen:
Стерхи накормлены для полёта?
igorrrpadlowitchs 14 апреля 2018 | 07:30
roaswen: российские срдства ПВО не принимали участия в отражении ракетной атаки- всё правильно: гавкать могут - американцы разрешили, а дальше, если рыпнутся получат по рылу! Зато уже по телевизору вате будут рассказывать , что все ракеты уничтожены Сирией! Ну, ну!
rktq 14 апреля 2018 | 07:23
Сами довели мир до кипящего котла..
Для сохранения "рожи-лица"- спустили пар в свисток..
davi__koloradov 14 апреля 2018 | 07:23
"Можем повторить", сказал Мэттис. Коалиция таки может повторить, и не раз. В отличии от запутинских импотентов.
tks 14 апреля 2018 | 07:26
#ТРАМПНАШЧМО#
#ЧМОНАШТРАМП#
#НАШТРАМПЧМО#
kraft 14 апреля 2018 | 07:36
tks: У меня на помойке кто-то кучу навалил.
Уверен, что Трамп, а может Тереза Мэй?
vvpv 14 апреля 2018 | 07:26
Рашики, если бы вы не визжали последние дни накануне, то это был бы просто удар по сирийскому диктатору. А так прилюдно на весь мир трахнули вас. Но вы крепчаете. )
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 07:26
слопатыеды со своими "неимеющимианалогов" пво, очередной раз обосрались
fill121 14 апреля 2018 | 07:30
Возможно под удар попали иранские базы Тель Мари и Азра в провинции Дераа, по ним могли ударить израильские ВВС.
В агрессии Запада приняли участие эсминцы Porter, Donald Cook и Higgins, запустившие крылатые ракеты «Томагавк».
Французские истребители Mirage, Британские истребители Tornado и американские бомбардировщики B-1 нанесли удары с воздуха.
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 07:31
удары продолжались 50 минут, а диарея в кремле, не может остановится до сих пор