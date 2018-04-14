Ракетные удары продолжались на протяжении 50 минут

Об этом сообщил телеканал «Аль Мадин» со ссылкой на сирийский военный источник. По его информации, «сирийские ПВО сумели отразить удар и поразили значительное число ракет».

ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1 («Б-1»). Об этом со ссылкой на военные источники сообщил телеканал Си-эн-эн.

Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА Новости источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.

Собеседник агентства заявил, что многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.

Аэропорт Дамаска в ходе удара атаке не подвергался. Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке также не затронуто ударами западной коалиции, передает сирийское национальное агентство САНА.

Авиаудары, нанесенные по Дамаску в субботу утром коалицией, возглавляемой США, не затронули правительственные кварталы и президентский дворец, передает «Интерфакс».