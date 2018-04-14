Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут
ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1 («Б-1»). Об этом со ссылкой на военные источники сообщил телеканал Си-эн-эн.
Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА Новости источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.
Собеседник агентства заявил, что многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.
Аэропорт Дамаска в ходе удара атаке не подвергался. Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке также не затронуто ударами западной коалиции, передает сирийское национальное агентство САНА.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже
нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.
Собеседник агентства заявил, что многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.
Аэропорт Дамаска в ходе удара атаке не подвергался. Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке также не затронуто ударами западной коалиции, передает сирийское национальное агентство САНА.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже
нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
Комментарии11
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vaka257 14 апреля 2018 | 06:51
Когда теперь перед народом выступит Путин?...
sg81g 14 апреля 2018 | 06:56
vaka257:
Дрочи пока на Трампа, жЫвотное..
astet 14 апреля 2018 | 07:17
vaka257: Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут
Это правда,
что Путин дважды за это время
поменял памперс?
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 06:52
Результатов ноль. Ссат воевать с русскими. Пыли много. Как обычно для педерасов
vaka257 14 апреля 2018 | 06:55
zmeelov_1: Прыщавый,россиян даже предупредили ,что будут бомбить...И что сделал российский флот все знают....
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 07:11
vaka257: Климаксная, пустые базары для подружек на лавочке оставь. Твои пиндоские хенералы уже рапорта прислали - российских спецов не трогать, ибо ссыкотно. Ну а сирийцы сами справятся с пиндоснёй. После отметеленных в фарш отморозков арабских то.. На раз, два. Валерьянки попей, трухлявая
vsehporvem 14 апреля 2018 | 06:56
zmeelov_1: Зато отличная возможность повысить практические навыки ПВО САР! ПВО Сирии сбили 13 ракет в городе Кисва к югу от Дамаска, а также все ракеты, выпущенные по объектам в провинции Хомс.
akrayzler 14 апреля 2018 | 07:07
vsehporvem: А кто мешает сказать что все? Можно и дальше нести пургу с мочей.
vsehporvem 14 апреля 2018 | 07:08
akrayzler: Неси, кто мешает?
us101 14 апреля 2018 | 07:14
"...ПВО перехватила более 20 ракет..." - На единственном видео, которое я нашел, показана как ракета ПВО самоуничтожилась отработав горючие. Ракета одна, значить какая-то круто новая. Старые летают либо в паре, либо три.
berns55 14 апреля 2018 | 07:15
Трампу капут!
Пиндосы со своей коалицией обмарались!