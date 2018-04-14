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06:30, 14 апреля 2018

Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут

ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1 («Б-1»). Об этом со ссылкой на военные источники сообщил телеканал Си-эн-эн.

Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА Новости источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.
Собеседник агентства заявил, что многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.

Аэропорт Дамаска в ходе удара атаке не подвергался. Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке также не затронуто ударами западной коалиции, передает сирийское национальное агентство САНА.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже
нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.
Собеседник агентства заявил, что многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.

Аэропорт Дамаска в ходе удара атаке не подвергался. Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке также не затронуто ударами западной коалиции, передает сирийское национальное агентство САНА.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже
нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

Комментарии

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vaka257 14 апреля 2018 | 06:51

Когда теперь перед народом выступит Путин?...

sg81g 14 апреля 2018 | 06:56

vaka257:
Дрочи пока на Трампа, жЫвотное..

astet 14 апреля 2018 | 07:17

vaka257: Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут

Это правда,
что Путин дважды за это время
поменял памперс?

zmeelov_1 14 апреля 2018 | 06:52

Результатов ноль. Ссат воевать с русскими. Пыли много. Как обычно для педерасов

vaka257 14 апреля 2018 | 06:55

zmeelov_1: Прыщавый,россиян даже предупредили ,что будут бомбить...И что сделал российский флот все знают....

zmeelov_1 14 апреля 2018 | 07:11

vaka257: Климаксная, пустые базары для подружек на лавочке оставь. Твои пиндоские хенералы уже рапорта прислали - российских спецов не трогать, ибо ссыкотно. Ну а сирийцы сами справятся с пиндоснёй. После отметеленных в фарш отморозков арабских то.. На раз, два. Валерьянки попей, трухлявая

vsehporvem 14 апреля 2018 | 06:56

zmeelov_1: Зато отличная возможность повысить практические навыки ПВО САР! ПВО Сирии сбили 13 ракет в городе Кисва к югу от Дамаска, а также все ракеты, выпущенные по объектам в провинции Хомс.

akrayzler 14 апреля 2018 | 07:07

vsehporvem: А кто мешает сказать что все? Можно и дальше нести пургу с мочей.

vsehporvem 14 апреля 2018 | 07:08

akrayzler: Неси, кто мешает?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

us101 14 апреля 2018 | 07:14

"...ПВО перехватила более 20 ракет..." - На единственном видео, которое я нашел, показана как ракета ПВО самоуничтожилась отработав горючие. Ракета одна, значить какая-то круто новая. Старые летают либо в паре, либо три.

berns55 14 апреля 2018 | 07:15

Трампу капут!

Пиндосы со своей коалицией обмарались!

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