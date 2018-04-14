США выбирали цели для удара так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных
США выбирали цели для удара так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных, заявил в пятницу журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Данных о том, что во время ударов США по Сирии могли пострадать граждане России пока нет. Об этом заявили в российском посольстве в Дамаске, передает «РИА Новости».
В российском посольстве в США напомнили, что Москва предупреждала, что не оставит такие действия без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже», – сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.
Комментарии9
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ur_sus 14 апреля 2018 | 06:44
//В российском посольстве в США напомнили, что Москва предупреждала, что не оставит такие действия без последствий.//
Это точно: на Дамаск теперь обрушится биологическая атака - тысячи обосранных подштанников доблестных российских вояк....
mjau 14 апреля 2018 | 06:46
А кто как не российские военные сбивали американские ракеты? Сами сирийцы на это не способны.
ts 14 апреля 2018 | 06:46
Надо перевести Антонова послом в Воронеж!
vaka257 14 апреля 2018 | 06:48
Даже интересно,что будут писать портянки о памперсах?!...
begly_ 14 апреля 2018 | 07:02
Да пох нашим военным эти русские - их предупредили, а дальше кто там будет про них думать, если они не спрятались в щели или не сдрыснули флотом на "учения"..
sasha2011 14 апреля 2018 | 07:04
/* В российском посольстве в США напомнили, что Москва предупреждала, что не оставит такие действия без последствий. */
То есть. "ударом мы ответим на удар"?
Ну, думаю, началось...
Но если путин не самоубийца, то ударов по каолиции не будет. Заявит "выстрел за мной" и затаится. Хотя он до того уже столько наворотил и в Грузии, и в Украине, и думал, что всё сойдёт с рук.
ha12raz 14 апреля 2018 | 07:08
Ихтамнетовцев нет, а их химические установки да.
rottor 14 апреля 2018 | 07:21
ВСЕ, КТО ТУТ СРЁТ В КАММЕНТАХ, РАДУЯСЬ АТАКЕ НА СУВЕРЕННУЮ СТРАНУ И МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ(КОТОРОЕ 100% НЕ МАЛО ПОСТРАДАЛО!) - БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, УБЛЮДКИ! ЖЕЛАЮ ВАМ, ЧТОБЫ АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ ПРИЛЕТЕЛИ И К ВАМ, И УНИЧТОЖИЛИ ВАШИ ДОМА, СЕМЬИ, А ГЛАВНОЕ - ВАШЕ ДЕБИЛЬНОЕ ПОТОМCТВО!
sibirjk75 14 апреля 2018 | 07:37
rottor: это ,что за высер?надеюсь осознаете ,что все проклятия всегда возвращаються к их изрыгающему ?