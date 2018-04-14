США выбирали цели для удара так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных, заявил в пятницу журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Данных о том, что во время ударов США по Сирии могли пострадать граждане России пока нет. Об этом заявили в российском посольстве в Дамаске, передает «РИА Новости».

В российском посольстве в США напомнили, что Москва предупреждала, что не оставит такие действия без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже», – сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.