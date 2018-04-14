Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии

Как заявил министр обороны Джеймс Мэттис, пока удар однократный, но его повторение в будущем не исключено. «Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие», — добавил он.

США в четверг получили доказательства применения химоружия в Сирии, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он уточнил, что новые доказательства он получил уже после того, как публично заявил о необходимости получить дополнительные свидетельства по инциденту. Удар по Сири был вдое мощнее прошлогоднего.

Министр отметил, что президент Сирии Башар Асад не входил в список целей, по которым нанесли ракетные удары.

Удары США не затронули правительственные кварталы Дамаска и район президентского дворца, сообщает РИА.

Американские военные приняли меры предосторожности на случай ответных мер со стороны России, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

При этом он отметил, что не знает на данный момент ни о каких действиях со стороны РФ. «Единственная ответная реакция, о которой мне известно на данный момент, был запуск сирийских ракет класса «земля-воздух».