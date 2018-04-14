Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии
Как заявил министр обороны Джеймс Мэттис, пока удар однократный, но его повторение в будущем не исключено. «Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие», — добавил он.
США в четверг получили доказательства применения химоружия в Сирии, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он уточнил, что новые доказательства он получил уже после того, как публично заявил о необходимости получить дополнительные свидетельства по инциденту. Удар по Сири был вдое мощнее прошлогоднего.
Министр отметил, что президент Сирии Башар Асад не входил в список целей, по которым нанесли ракетные удары.
Удары США не затронули правительственные кварталы Дамаска и район президентского дворца, сообщает РИА.
Американские военные приняли меры предосторожности на случай ответных мер со стороны России, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.
При этом он отметил, что не знает на данный момент ни о каких действиях со стороны РФ. «Единственная ответная реакция, о которой мне известно на данный момент, был запуск сирийских ракет класса «земля-воздух».
Комментарии19
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rico76 14 апреля 2018 | 06:39
Трамп в Твиттере сообщил, что не позволит Асаду травить людей газом и сам расхерачит их крылатыми ракетами.
ur_sus 14 апреля 2018 | 06:40
//При этом он отметил, что не знает на данный момент ни о каких действиях со стороны РФ.//
Уверен, что "ответные действия" имели место: путинские хенералы наложили в штаны и забурились в погреба, а доблестный флот уплыл "на запланированные учения"...
mr___vano___ 14 апреля 2018 | 06:50
акт международной агрессии - именно так квалифицируются действия США, Великобритании и Франции, которые атаковали Сирию... помогают сцуки игиловцам, мало этим пиндосским и гейропейским уродам терактов...
kalambasa 14 апреля 2018 | 07:20
mr___vano___:
...Приднестровие, Чечня, Южная Осетия, Абхазия, Крым, ОРДЛО.
Надо понимать это не "акт международной агрессии", а дружественная помощь по просьбе правительств соответствующих государств, санкционированная ООН.
uryden 14 апреля 2018 | 06:41
В общем, разрушили два сарая.
mjau 14 апреля 2018 | 06:48
uryden: В общем так оно и есть.
ts 14 апреля 2018 | 07:02
mjau: Главное, что до Воронежа ничего не долетело: товарищ Асад жив!
zemljanka 14 апреля 2018 | 06:44
Мерзавцы. Все. И людоед Асад. И все, кто стрелянт, бомбит, травит. 7 лет.
Сострадание людям земли. Нелюди - рулят.
art_ 14 апреля 2018 | 06:45
В ответ Россия разбомбит оппозицию сирийскую. И так по кругу. Вся история.
sergirusso 14 апреля 2018 | 06:47
Да, конечно, это пиар. Но это явно не пиар - победа Плешивца...
art_ 14 апреля 2018 | 06:51
ИГИЛа уже вроде нет. А делить пирог как-то надо. Опять же Израиль и СА с одной стороны, Иран с шиитами с другой должны разобраться кто тут главный. Ну, как им не помочь в это деле?
piter_ug 14 апреля 2018 | 06:52
«Бог любит Троицу».
В третий раз накроют асада.
kraft 14 апреля 2018 | 07:00
Как сказали на Р24 Америка своим беспорядочным ударом всему миру показала свою слабость и неумение вести войну.
art_ 14 апреля 2018 | 07:02
kraft: Они не воюют, они бомбят - это разные вещи.
good_dobrai 14 апреля 2018 | 07:04
Путин, пора отвечать на бандитские удары!!!
yevilinho 14 апреля 2018 | 07:11
То есть, российские ракеты в перехвате не участвовали. Ой, как странно. Я думал что, во первых, химической атаки не было, а, во вторых, эта атака была провокацией Великобритании. Но оказывается что почему-то когда Ассада из-за этой неатаки-провокации бомбят, то Рашка его защищать по настоящему не очень спешит.
vvpv 14 апреля 2018 | 07:11
Блеф хорош, пока противник падает. А Трамп - чмо сука заставляет вскрыться. И что? А ничего. Даже пары двоек нет у Вовки на руках.
detul 14 апреля 2018 | 07:14
Значит впереди закрытие неба Сирии для полета любой авиации кроме сирийской и российской, ну и может быть турецкой, и начало массированного наступления в провинции Идлиб. Это если у России хватит духа ответить. Ну или МО России отчитается, что в связи с падением американско/британско/французских ракет в пустыне, ответного удара не будет.
ly4_sveta 14 апреля 2018 | 07:24
Выбрали правильную стратегию - уничтожить то, что
связано с химическим оружием. Умные люди.
А какие действия могут быть у российских военных?
Сейчас начнут орать, истерить и кликушествовать, выдумывая и
и искажая события, передергивать и выворачивать факты
наизнанку. А пока спрятались под своими ,,зонтиками".