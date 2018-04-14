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06:00, 14 апреля 2018

Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий

Ответственность за ракетный удар по Сирии лежит на США, Великобритании и Франции, такие действия не останутся без последствий, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к  нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не  услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — говорится в заявлении посла, распространенном посольством РФ.

Глава дипмиссии также отметил, что «выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы».

«Морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет», — отметил Антонов.

Комментарии

49

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student_ru_ru 14 апреля 2018 | 07:02

Раньше было "последнее китайское предупреждение."

(комментарий скрыт)

petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 07:06

Бомбить Воронеж, вот и весь ответ !

dirizhabli 14 апреля 2018 | 07:08

"Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий".
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Ради Бога, наденьте послу каску на голову и вручите винтовку Мосина. Пусть делом докажет, что ни один происк агрессора не останется без последствий.

rottor 14 апреля 2018 | 07:08

Ну чё, обосрались, х@йлисты?!
Не способны своим трухлявым железом даже небо над Дамаском прикрыть?
Москва на очереди!

nigelliri56 14 апреля 2018 | 07:10

"Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий"

Ой, да ладно. Кремлевская шпана так и останется шпаной. Просто теперь всегда будут ложить на нее с прибором, как давно заслуживающей такого к себе отношения. И такого рода последствия теперь для нее, видимо, будут постоянными.

encopresis 14 апреля 2018 | 07:14

Детки, жены и рыбки нашей вертикали власти уже покинули Лондон, Ниццу и Майами?

mikac 14 апреля 2018 | 07:16

Поздравляю вас господа обгадимшись)))

advocat966 14 апреля 2018 | 07:25

Почему нет ни одного ура-патриотического коммента? На фабрике троллей свет отключили?

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