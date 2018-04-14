"Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий".

Ответственность за ракетный удар по Сирии лежит на США, Великобритании и Франции, такие действия не останутся без последствий, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — говорится в заявлении посла, распространенном посольством РФ.

Глава дипмиссии также отметил, что «выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы».

«Морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет», — отметил Антонов.