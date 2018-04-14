Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий
Ответственность за ракетный удар по Сирии лежит на США, Великобритании и Франции, такие действия не останутся без последствий, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.
«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — говорится в заявлении посла, распространенном посольством РФ.
Глава дипмиссии также отметил, что «выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы».
«Морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет», — отметил Антонов.
Комментарии49
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student_ru_ru 14 апреля 2018 | 07:02
Раньше было "последнее китайское предупреждение."
petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 07:06
Бомбить Воронеж, вот и весь ответ !
dirizhabli 14 апреля 2018 | 07:08
"Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий".
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Ради Бога, наденьте послу каску на голову и вручите винтовку Мосина. Пусть делом докажет, что ни один происк агрессора не останется без последствий.
rottor 14 апреля 2018 | 07:08
Ну чё, обосрались, х@йлисты?!
Не способны своим трухлявым железом даже небо над Дамаском прикрыть?
Москва на очереди!
nigelliri56 14 апреля 2018 | 07:10
"Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий"
Ой, да ладно. Кремлевская шпана так и останется шпаной. Просто теперь всегда будут ложить на нее с прибором, как давно заслуживающей такого к себе отношения. И такого рода последствия теперь для нее, видимо, будут постоянными.
encopresis 14 апреля 2018 | 07:14
Детки, жены и рыбки нашей вертикали власти уже покинули Лондон, Ниццу и Майами?
mikac 14 апреля 2018 | 07:16
Поздравляю вас господа обгадимшись)))
advocat966 14 апреля 2018 | 07:25
Почему нет ни одного ура-патриотического коммента? На фабрике троллей свет отключили?