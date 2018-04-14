США вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома. По его словам, он «приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада».
Трамп отметил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно. По его словам, там находится небольшой американский контингент, который борется с тем, что осталось от ИГ. Президент добавил, что Ближний Восток — «проблемное место». «Судьба региона находится в руках его народов», — заключил Трамп.
В то же время, по его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, «пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества».
Обращаясь к России он отметил, что «ни одна страна не добьется успеха, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов,убийц и диктаторов».
Трамп отметил, что химатака в сирийской Думе – это прямой результат того, что Москва не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии.
В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", — Заявил Трамп, выступая с обращением к нации.
Глава Белого дома выразил надежду на то, что однажды удастся помириться с Россией и Ираном, но возможно, этого не произойдет.
Как передает SKY NEWS ARABIA, в Дамаске после заявлений Трампа, слышны звуки взрывов и виден дым. По поступающим сообщениям СМИ, удары наносятся крылатыми ракетами «Томагавк» по нескольким целям в Сирии.
В тот момент, когда президент США выступал перед нацией, объявляя о начале операции, в Дамаске начали звучать звуки взрывов. По сообщениям СМИ, удары наносятся крылатыми ракетами «Томагавк» по нескольким целям в Сирии. Телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на очевидцев передал, что один из ударов нанесен по району Барзе на севере Дамаска. Атаке подверглось расположенное там здание научно исследовательского центра. Пока других подробностей не приводится.
Мишенями ударов также стали военные базы.
Комментарии26
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vaka257 14 апреля 2018 | 06:13
А кто там собирался сбивать американские ракеты?...
ts 14 апреля 2018 | 06:20
vaka257: Главное не сбивать, главное -- гневно пригрозить ... Прокукарекать, а там хоть и не рассветай...
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 06:22
ts: Ха, идиот отпиндосенный, пока что вся твоя Гейропа и вшивый металлолом 6 флота ссыт даже пальчиком задеть российские места пребывания. Россия была, есть и будет в СМ. А ублюдки педерасы, и ты в их числе, будете и дальше идти лесом.
ts 14 апреля 2018 | 06:29
zmeelov_1: Хохлочурка, надень кастрюлю на голову и скачи!
mr___vano___ 14 апреля 2018 | 06:34
этот пиндосовский вождь краснокожих с британской каракатицей и лягушатником-пидором не только полоумные клоуны, но и редкостные мудаки, ведут мир к третьей мировой войне... окуели от безнаказанности, англосаксонские ублюдки с гейропейскими подпевалами...
nostradam 14 апреля 2018 | 06:43
mr___vano___: Какая третья мировая? Вам же воевать нечем, задохлики.
mr___vano___ 14 апреля 2018 | 07:01
nostradam:
на вас хватит пары калибров в йеллоустоунскую кальдеру)))
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 07:03
nostradam: Ха, пока что весь твой ИГИЛ подпиндосный думает иначе. Более того, вся твоя пиндосня очевидно ссыт не то что с Россией воевать, Асада толком отбомбить ссат. Иди утрись, балбес.
danka_perdanka 14 апреля 2018 | 06:35
zmeelov_1: это же западные мрази. пусть ждут ответку крысы
nostradam 14 апреля 2018 | 06:45
danka_perdanka: Заявил вождь дикарей, потрясая дубиной.
nostradam 14 апреля 2018 | 06:41
zmeelov_1: Несколько сотен всё же пальчиком задели - а где же ответка? Так кто ссыт?
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 07:00
nostradam: Подпиндос, ты свои фэйки про Вагнер оставь хомякам. Они может слюну пустят. В России они ни к чему.
mikegolubchik 14 апреля 2018 | 07:11
zmeelov_1: они и по асаду не стреляют пока.
mikegolubchik 14 апреля 2018 | 07:14
zmeelov_1: не сказать чтобы они уж так боялись ответа от асаду но это не соответствовало бы пока что поставленных целям. Так же и разности российские базы пока незачем. Сидят тихо бомбить не мешают то что необходимо.
sg81g 14 апреля 2018 | 06:20
vaka257:
А ты что, сука, мечтала о войне. Думала что придут оккупанты и тебя, свинья, трахнут сгоряча? Не выйдет, пиздуй в овощной магазин, старая нимфоманка.
eniro 14 апреля 2018 | 06:33
sg81g: zmeelov_1: Язык попридержите, уроды, вас предупреждали,прекратите саму возможность использовать ОВ, с любой стороны, . Россия не смогла это выполнить. За это взялись другие.
zmeelov_1 14 апреля 2018 | 06:45
eniro: Урод здесь ты - геелюб занюханный. У России и Сирии нет ОВ. А твоя пиндосня мерзкая до сих пор его не уничтожила. Так что тухни и молись, чтобы ни один камешек на российских спецов в Сирии не попал. Иначе пеплом к Создателю отправишься отвечать за геелюбство своё
sg81g 14 апреля 2018 | 06:54
eniro:
Уроды у тебя в заркале и на тебе..
А использовали или нет ОВ как раз сегодня ОЗХО должны были расследовать. Но твоих, пидар, хозяев это никак не устраивало потому они и торопятся
begly_ 14 апреля 2018 | 06:35
sg81g:
Уж больно ты сегодня горяч. Забавно на тебя смотреть, пустышка. Воняй на полную, сегодня разрешаю.
sg81g 14 апреля 2018 | 07:16
begly_:
Разрешаешь, да? Вот спасибо. И ты, педик, на радостях можешь отсосать не только у бойфренда но и у всего вашего гей-клуба. Веселитесь, жЫвотные...
begly_ 14 апреля 2018 | 07:34
sg81g:
Смешон ты в "гневе", вафлик!
odobryam_s 14 апреля 2018 | 06:18
А наш теперь неделю будет в ступоре....
rabin_tagor 14 апреля 2018 | 06:37
odobryam_s: ну и правильно. Кто его теперь будет слушать?
Кроие пригожинских, конечно. Но им просто по работе положено. А так они его тоже про себя матерят.
Сдлжно ему будет теперь изображать из себя крутого.
Телевизор конечно поможет, но осадочек останется.
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 07:09
odobryam_s: Почему будет - он и есть по жизни в ступоре. Поэтому иногда для контрастности начинает сабелькой игрушечной махать.
rico76 14 апреля 2018 | 06:19
Трамп в Твиттере сообщил, что не позволит Асаду травить людей газом и сам расхерачит их крылатыми ракетами.
ostanovka 14 апреля 2018 | 06:35
По сообщениям, асадовские военные спрятались на базе хмеймиме. По сообщениям трёхдневный давности, русские вывели все свои войска с хмеймиме и попросились спрятаться на иранской базе, вместе с самолётами, которые должны перехватывать самолёты антипутлеровской коалиции. То есть русские знали что хмеймиме будут полоскать, а сирийцам не сказали. По-.братски.