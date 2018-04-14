В Дамаске звучат звуки взрывов

В тот момент, когда президент США выступал перед нацией, объявляя о начале операции, в Дамаске начали звучать звуки взрывов. По

сообщениям СМИ, удары наносятся крылатыми ракетами «Томагавк» по нескольким целям в Сирии. Телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на очевидцев передал, что один из ударов нанесен по району Барзе на севере Дамаска. Атаке подверглось расположенное там здание научно исследовательского центра. Пока других подробностей не приводится.

МИШЕНЯМИ УДАРОВ также СТАЛИ ВОЕННЫЕ БАЗЫ

Военные самолеты вылетели с базы ВВС Великобритании на Кипре вскоре после слов президента США Дональда Трампа о предстоящем ударе по Сирии, передает телеканал Fox News.

В эфире телеканала были показаны кадры взлетающих в ночном

небе самолетов. Корреспондент телеканала сообщил, что среди самолетов есть в частности бомбардировщики B-1.

Силы сирийских ПВО ведут огонь по самолетам возглавляемой США коалиции, сообщает гостелевидение страны.



ЕЛЕКАНАЛ FOX NEWS ЗАЯВИЛ, ЧТО СИРИЯ ПЕРЕБАЗИРОВАЛА ЧАСТЬ СВОЕЙ АВИАЦИИ НА АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ ПОД ЗАЩИТУ РОССИЙСКОЙ ПВО, ОПАСАЯСЬ УДАРОВ США