В Дамаске звучат звуки взрывов
В тот момент, когда президент США выступал перед нацией, объявляя о начале операции, в Дамаске начали звучать звуки взрывов. По
сообщениям СМИ, удары наносятся крылатыми ракетами «Томагавк» по нескольким целям в Сирии. Телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на очевидцев передал, что один из ударов нанесен по району Барзе на севере Дамаска. Атаке подверглось расположенное там здание научно исследовательского центра. Пока других подробностей не приводится.
МИШЕНЯМИ УДАРОВ также СТАЛИ ВОЕННЫЕ БАЗЫ
Военные самолеты вылетели с базы ВВС Великобритании на Кипре вскоре после слов президента США Дональда Трампа о предстоящем ударе по Сирии, передает телеканал Fox News.
В эфире телеканала были показаны кадры взлетающих в ночном
небе самолетов. Корреспондент телеканала сообщил, что среди самолетов есть в частности бомбардировщики B-1.
Силы сирийских ПВО ведут огонь по самолетам возглавляемой США коалиции, сообщает гостелевидение страны.
ЕЛЕКАНАЛ FOX NEWS ЗАЯВИЛ, ЧТО СИРИЯ ПЕРЕБАЗИРОВАЛА ЧАСТЬ СВОЕЙ АВИАЦИИ НА АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ ПОД ЗАЩИТУ РОССИЙСКОЙ ПВО, ОПАСАЯСЬ УДАРОВ США
Комментарии9
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max3446 14 апреля 2018 | 05:50
этот акт агрессии запад как фашисты совершил ночью!
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 05:51
max3446: Наши тоспропагандоны и лично Гарантийный талон прикусили разом свои поганые языки..
alehan22274 14 апреля 2018 | 05:50
В Дамаске звучат звуки взрывов
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Это лучшая мызыка для пятницы вечера! пипец асаду!:))
max3446 14 апреля 2018 | 05:52
я бы нанес ответный удар по базам, откуда взлетали самолеты, потопил корабли агрессоров, что совершили пуск ракет!
ostapbey 14 апреля 2018 | 06:01
max3446: ты бы??
Даже?
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 06:04
max3446: Ну так в чём проблема? Где наши знаменитые мультяшные грозные ракеты и торпеды?
dnrgpu 14 апреля 2018 | 05:52
Крайнее неуважение к россии
ugas 14 апреля 2018 | 05:57
dnrgpu:Уважение нужно заслужить ПОСТУПКАМИ, а не преступлениями.
midnightblues 14 апреля 2018 | 06:03
Очень похожее поведение у асадовцев на еще одних с подворотни
Неужели не было ясно,что за химию так вставят,что забудут как звали
Но ..