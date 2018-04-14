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05:41, 14 апреля 2018

США вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии

США вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома. По его словам, он «приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада».

Говоря о химической атаке, которую приписывают Дамаску, глава государства сказал, что «это действия не человека», а «преступления чудовища». По словам Трампа, совместные силы США, Британии и Франции готовы поддерживать меры реагирования, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ.

В то же время, Трамп отметил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

Обращаясь к России он отметил, что «ни одна страна не добьется успеха, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов, убийц и диктаторов».
Трамп отметил, что химатака в сирийской Думе – это прямой результат того, что Москва не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии.
В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру,
что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия.
Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат
провала России по исполнению этого обещания", — Заявил Трамп,
выступая с обращением к нации.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что однажды удастся помириться с Россией и Ираном, но возможно, этого не произойдет.

Комментарии

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naivnyk 14 апреля 2018 | 05:47

Пятница 13 одним словом...

alehan22274 14 апреля 2018 | 05:54

Средиземное море - это море для европейских стран и 6 флота США! Остальным свиньям там делать нечего! Либо Россия будет европейской страной со свободными западными ценностями либо может идти на КУЙ:)))

ter234 14 апреля 2018 | 05:52

ща посмотрим на грозный ответ путина....

begly_ 14 апреля 2018 | 05:54

Где Вован Пуськин?, снова уйдет на пару недель в запой?

sergirusso 14 апреля 2018 | 05:54

Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты при ударе США против Сирии."Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина", — сообщил местный телеканал "Аль-Манар". Отымели Плешака...

max3446 14 апреля 2018 | 05:55

Один из крупнейших британских телеканалов — Sky News прервал разговор с экс-командующим силами армии Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу, рассказавшем о том, что у Вооружённых сил САР не могло быть никакого мотива для химической атаки в Восточной Гуте.

Генерал Шоу выступал в прямом эфире, где заявил, что правительственные войска Сирии в последнее время делают большие успехи в борьбе с террористическими и радикальными исламистскими бандформированиями, и потому у командования САА нет ни малейшего повода к проведению химических атак.

«Я считаю, что мы кое-что упускаем из вида… а именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают», — подчеркнул военачальник.

Джонатан Шоу процитировал недавнее заявление генерала Пентагона в конгрессе о том, что «Асад выиграл эту войну, и нам надо это принять», также он напомнил пост президента США Дональда Трампа в «Твиттер» о скорой победе над террористической группировкой ИГИЛ* и скором уходе американских войск из Сирии.


«И вдруг мы получаем химическую атаку (в городе Дума, — прим. РВ)…» — попытался закончить мысль британский генерал, но ведущая Sky News не дала ему договорить.

«Простите, мы очень сожалеем, вы ждали нас так долго, но мы должны прерваться. Очень жаль», — сказала тележурналистка, и связь с экс-командующим силами армии Великобритании в Ираке была прервана.

sergirusso 14 апреля 2018 | 05:56

max3446: У СИЛЬНОГО ВСЕГДА БЕССИЛЬНЫЙ ВИНОВАТ...

kraft 14 апреля 2018 | 06:02

Началось.
Шампанское Владимиру Вольфовичу.

rips3 14 апреля 2018 | 06:02

Неофашизм в действии...
Надеюсь сдохнет как можно больше американцев, англичан, французов развязывающих мировую войну.

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