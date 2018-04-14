США вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома. По его словам, он «приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада».

Говоря о химической атаке, которую приписывают Дамаску, глава государства сказал, что «это действия не человека», а «преступления чудовища». По словам Трампа, совместные силы США, Британии и Франции готовы поддерживать меры реагирования, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ.

В то же время, Трамп отметил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

Обращаясь к России он отметил, что «ни одна страна не добьется успеха, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов, убийц и диктаторов».

Трамп отметил, что химатака в сирийской Думе – это прямой результат того, что Москва не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии.

В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру,

что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия.

Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат

провала России по исполнению этого обещания", — Заявил Трамп,

выступая с обращением к нации.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что однажды удастся помириться с Россией и Ираном, но возможно, этого не произойдет.