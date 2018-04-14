ЕЛИСЕЙСКИЙ ДВОРЕЦ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ФРАНЦИЯ УЧАСТВУЕТ В УДАРАХ ПО СИРИИ

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МЭЙ ЗАЯВИЛА, ЧТО ПОРУЧИЛА ВС БРИТАНИИ СОВЕРШИТЬ УДАРЫ ПО СИРИИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ХИМОРУЖИЯ СИРИЙСКОГО РЕЖИМА .

Она отметила, что ОПЕРАЦИЯ НЕ НАЦЕЛЕНА НА СМЕНУ РЕЖИМА, ЭТО ОГРАНИЧЕННЫЙ УДАР ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЭСКАЛАЦИИ НАПРЯЖЕННОСТИ

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