ЕЛИСЕЙСКИЙ ДВОРЕЦ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ФРАНЦИЯ УЧАСТВУЕТ В УДАРАХ ПО СИРИИ
ЕЛИСЕЙСКИЙ ДВОРЕЦ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ФРАНЦИЯ УЧАСТВУЕТ В УДАРАХ ПО СИРИИ
РИА НОВОСТИ
МЭЙ ЗАЯВИЛА, ЧТО ПОРУЧИЛА ВС БРИТАНИИ СОВЕРШИТЬ УДАРЫ ПО СИРИИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ХИМОРУЖИЯ СИРИЙСКОГО РЕЖИМА .
Она отметила, что ОПЕРАЦИЯ НЕ НАЦЕЛЕНА НА СМЕНУ РЕЖИМА, ЭТО ОГРАНИЧЕННЫЙ УДАР ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЭСКАЛАЦИИ НАПРЯЖЕННОСТИ
GUARDIAN
Комментарии8
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mobile_actor 14 апреля 2018 | 05:09
Появится ли Путин на публике в ближайшие 2 недели?
rash 14 апреля 2018 | 05:15
Капец Воронежу.
prof57 14 апреля 2018 | 05:22
Запад жидко сдриснул, большая часть ракет Запада была сбита сирийскими ПВО. Ну пукнули, отравили атмосферу и чо?... Главная цель была уничтожить следы их фальсификаций и лжи.
ha12raz 14 апреля 2018 | 05:27
prof57: не лезь вперед машки
dm2 14 апреля 2018 | 05:48
prof57: сирийское гос агенство сообщило, что они сбили 13 ракет, делим на 10, получаем 1-2 возможно сбили, если вообще сбили, так что кто там жидко обкакался мы узнаем скорее всего часов через 10
krs_sk 14 апреля 2018 | 05:24
А почему большими буквами, это ж техническая новость, все и так ждали, но ведь нужно наметить цели ракетам и авиации...
mobile_actor 14 апреля 2018 | 05:30
krs_sk: Скорее ждали, пока российские войска и техника отойдут подальше.
sg81g 14 апреля 2018 | 05:39
Надо ли говорить что ОЗХО никакое намеченное обследование теперь проводить не будет под тем предлогом чтобы не попасть под бомбежку? Что и следовало доказать.. Заокеанские люивые пидорасы умеют скрывать свои преступления