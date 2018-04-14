ВС США НАНОСЯТ УДАРЫ ПО НЕСКОЛЬКИМ ЦЕЛЯМ В СИРИИ, ЗАДЕЙСТВУЮТ КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ TOMAHAWK — АГЕНТСТВО РЕЙТЕР СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК В АДМИНИСТРАЦИИ США

В НАНЕСЕНИИ УДАРОВ задействованы КОРАБЛИ И АВИАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США — АМЕРИКАНСКИе ВОЕННЫе

ВЗРЫВЫ СЛЫШНЫ В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА В СТОЛИЦЕ СИРИИ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ТРАМПА О НАНЕСЕНИИ УДАРА

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РИА НОВОСТИ

С БАЗЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА КИПРЕ ВЫЛЕТЕЛИ ИСТРЕБИТЕЛИ

FOX NEWS

ТЕЛЕКАНАЛ FOX NEWS сообщил, ЧТО СИРИЯ ПЕРЕБАЗИРОВАЛА ЧАСТЬ СВОЕЙ АВИАЦИИ НА АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ ПОД ЗАЩИТУ РОССИЙСКОЙ ПВО, ОПАСАЯСЬ УДАРОВ США

СИСТЕМЫ ПВО СИРИИ ОТРАЖАЮТ УДАРЫ США, ФРАНЦИИ И

ВЕЛИКОБРИТАНИИ — СИРИЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО САНА