ВС США НАНОСЯТ УДАРЫ ПО НЕСКОЛЬКИМ ЦЕЛЯМ В СИРИИ
ВС США НАНОСЯТ УДАРЫ ПО НЕСКОЛЬКИМ ЦЕЛЯМ В СИРИИ, ЗАДЕЙСТВУЮТ КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ TOMAHAWK — АГЕНТСТВО РЕЙТЕР СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК В АДМИНИСТРАЦИИ США
В НАНЕСЕНИИ УДАРОВ задействованы КОРАБЛИ И АВИАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США — АМЕРИКАНСКИе ВОЕННЫе
ВЗРЫВЫ СЛЫШНЫ В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА В СТОЛИЦЕ СИРИИ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ТРАМПА О НАНЕСЕНИИ УДАРА
— ИСТОЧНИК
РИА НОВОСТИ
С БАЗЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА КИПРЕ ВЫЛЕТЕЛИ ИСТРЕБИТЕЛИ
FOX NEWS
ТЕЛЕКАНАЛ FOX NEWS сообщил, ЧТО СИРИЯ ПЕРЕБАЗИРОВАЛА ЧАСТЬ СВОЕЙ АВИАЦИИ НА АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ ПОД ЗАЩИТУ РОССИЙСКОЙ ПВО, ОПАСАЯСЬ УДАРОВ США
СИСТЕМЫ ПВО СИРИИ ОТРАЖАЮТ УДАРЫ США, ФРАНЦИИ И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ — СИРИЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО САНА
Комментарии25
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palmcoast_____ 14 апреля 2018 | 05:09
Шо там у хохлов?
eniro 14 апреля 2018 | 05:26
palmcoast_____: Есть такой сигнал - "Алый".)
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 05:30
eniro: Сирийские ПВО ещё существуют?
eniro 14 апреля 2018 | 05:38
opiatnovyi63: Что имеется ввиду? Работавшие станции-нет.
zemljanka 14 апреля 2018 | 05:33
Людоедов на людоедский полигон Асада-офтальмолога прибыло.
Проклятья на головы ВСЕХ ЛЮДОЕДОВ.
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 05:34
zemljanka: Бомбить следует дворцы и резиденции мясника -палача асада , а не хижины нищих ..
zemljanka 14 апреля 2018 | 05:40
opiatnovyi63: палачи и родня уже в Иране
eniro 14 апреля 2018 | 05:45
opiatnovyi63: И Вы знаете, в коалиции того же мнения. + базы,склАды, лаборатории...
minerr 14 апреля 2018 | 05:30
palmcoast_____: Молодцы, скоординированно работаете - террористы из Ан-Нусры начали атаку в Идлибе одновременно с первым ударом. Видать созванивались.
alehan22274 14 апреля 2018 | 05:44
minerr: Так, где сралинские соколы??? LOL!
GOD BLESS USA!
eniro 14 апреля 2018 | 05:55
minerr: Инфо в голову из космоса пришла? Тазик оденьте,-должно прекратится. Если не жирный тролль.
ha12raz 14 апреля 2018 | 05:10
Сирийское ПВО.......что нибудь получше соврите.
Удары по пустым обьектам.
ponom 14 апреля 2018 | 05:13
Ждем официальную позицию Кремля, озвученную через господина Венедиктова.
ha12raz 14 апреля 2018 | 05:14
Понеслась........цена на баксы и бензин.
mjau 14 апреля 2018 | 05:18
ha12raz: Нефть будет под 100 и российская экономика опять пойдет вверх.
ha12raz 14 апреля 2018 | 05:20
mjau: керимовы, ликсутовы и администрации путина-медведева......это да, вверх.
Деньги делаются не из воздуха, а из кармана других людей.
i_one_off 14 апреля 2018 | 05:20
Хорошие дела по ночам не делаются.
И опять под утро, когда Россия спит.
begly_ 14 апреля 2018 | 05:24
i_one_off:
Еще не утро., у нас только вечер.:)))
eniro 14 апреля 2018 | 05:35
i_one_off: Результаты ударов лучше оцениваются при дневном освещении.
krs_sk 14 апреля 2018 | 05:47
i_one_off: А причем тут Россия то? )
krs_sk 14 апреля 2018 | 05:26
Щас пойду посмотрю, большие ли очереди у военкоматов, все таки 86% за войну и все такое...
grashupfer 14 апреля 2018 | 05:58
krs_sk: ППозвольте попросить вас постараться отыскать и передать горячий привет и добрые напутствия Рогозину с сынишками, отправляющщихся на фронт. Они должны быть где-то в первых рядах...
kutun 14 апреля 2018 | 05:34
А то я и смотрю у меня со стола рубль упал.
borisv 14 апреля 2018 | 05:57
А где придурки из минобороны?
max3446 14 апреля 2018 | 06:01
большинство ракет сбито сирийским пво. а те ракеты что летели на провинцию хомс - были сбиты все. ни одна ракета не упала... больше всего ракет достигло цели на границе сирии и ливана. Слава Асаду и России! Весь мир осуждает и презирает запад за их вероломное нападение аля фашисты ночью