США вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома. По его словам, он «приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада».

Трамп отметил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно. По его словам, там находится небольшой американский контингент, который борется с тем, что осталось от ИГ. Президент добавил, что Ближний Восток — «проблемное место». «Судьба региона находится в руках его народов», — заключил Трамп.

В то же время, по его словам, такие действия союзников могут носить

продолжительный характер, «пока сирийский режим не прекратит

использовать запрещенные химические вещества».

Обращаясь к России он отметил, что «ни одна страна не добьется успеха, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов, убийц и диктаторов».

Трамп отметил, что химатака в сирийской Думе – это прямой результат того, что Москва не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии.

В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру,

что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия.

Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат

провала России по исполнению этого обещания", — Заявил Трамп,

выступая с обращением к нации.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что однажды удастся помириться с Россией и Ираном, но возможно, этого не произойдет.

Как передает SKY NEWS ARABIA, в Дамаске после заявлений Трампа, слышны звуки взрывов и виден дым. По поступающим сообщениям СМИ, удары наносятся крылатыми ракетами

«Томагавк» по нескольким целям в Сирии.