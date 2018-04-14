США вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии
США вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома. По его словам, он «приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада».
Трамп отметил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно. По его словам, там находится небольшой американский контингент, который борется с тем, что осталось от ИГ. Президент добавил, что Ближний Восток — «проблемное место». «Судьба региона находится в руках его народов», — заключил Трамп.
В то же время, по его словам, такие действия союзников могут носить
продолжительный характер, «пока сирийский режим не прекратит
использовать запрещенные химические вещества».
Обращаясь к России он отметил, что «ни одна страна не добьется успеха, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов, убийц и диктаторов».
Трамп отметил, что химатака в сирийской Думе – это прямой результат того, что Москва не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии.
В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру,
что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия.
Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат
провала России по исполнению этого обещания", — Заявил Трамп,
выступая с обращением к нации.
Глава Белого дома выразил надежду на то, что однажды удастся помириться с Россией и Ираном, но возможно, этого не произойдет.
Как передает SKY NEWS ARABIA, в Дамаске после заявлений Трампа, слышны звуки взрывов и виден дым. По поступающим сообщениям СМИ, удары наносятся крылатыми ракетами
«Томагавк» по нескольким целям в Сирии.
Комментарии30
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vbgolub 14 апреля 2018 | 05:16
Есть маленькая надежда, что после того, как коалиция разобьет Асада, Путин уберется из Сирии.
begly_ 14 апреля 2018 | 05:17
vbgolub:
И из Украины.
grashupfer 14 апреля 2018 | 05:25
begly_: Вообще из этого мира, который станет гораздо чище без этого ублюдка.
nnikolay 14 апреля 2018 | 05:36
grashupfer:
США, Франция, Великобритания - государства бандиты.
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 05:41
nnikolay: А асад это ангел в образе палача собственного народа, включая детей и младенцев?
nnikolay 14 апреля 2018 | 05:50
opiatnovyi63:
Не дело США разбираться с "палачами народов ", будь то Каддафи, Хусейн, Асад, Ким Чен Ын, король Саудовской Аравии или "убийцы Магницкого". Есть принятые механизмы решения таких вопросов. США их игнорируют, презирая Международное право.
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 06:00
nnikolay: Международное право давно растоптала Россия , оккупировав часть территории Украины под предлогом восстановления исторической справедливости!
grashupfer 14 апреля 2018 | 05:47
nnikolay: Заканчивай не начиная свою политинформацию для идиотов)
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 05:43
grashupfer: Воровская власть РФ с умилением ностальгией вспоминает счастливые деньки при Обаме-ЧМО!
nnikolay 14 апреля 2018 | 06:01
opiatnovyi63:
"...власть РФ с умилением ностальгией вспоминает счастливые деньки при Обаме-ЧМО"
Я никогда не называл Обаму чмом, потому, что это не было точным определением этого преступника, "нобелевского лауреата премии мира", пролившего моря крови. Трамп - продолжатель преступной политики США.
Что касается "умиления", то только подлецы могут умиляться преступлениям США, Франции и Великобритании.
dtycgtkc 14 апреля 2018 | 05:48
begly_: vbgolub: Уберётся,только вам этого не увидать,дебилы живут не долго.
sergirusso 14 апреля 2018 | 05:17
Обама - чмо! Трамп(наш) - молодец!
krs_sk 14 апреля 2018 | 05:18
Как там путенские ихтамнеты поживают?
bozk 14 апреля 2018 | 05:19
Трамп скажи Обаме, чтоб перестал бомбить !
nokola 14 апреля 2018 | 05:19
Ну посмотрим, чем дядя Вова будет отвечать. Надеюсь,!хватит мозгов не идти на прямое столкновение. Стоит помнить судьбу российских наёмников.
kondrakr 14 апреля 2018 | 05:20
Немного боязно за российские С-400, "Панцири" и остальные чудеса техники. Не поломали бы их пендосы своими низкотехнологичными уродскими ракетами. Одна надежда на мудрость Путина, приказавшего спрятать всё ценное под землю.
begly_ 14 апреля 2018 | 05:26
Покажите этих лживых портянок, которые мне тут про трусость моей страны несколько дней втуляли?, где эти шавки?
nnikolay 14 апреля 2018 | 05:43
begly_:
Если Вы про США, то "Ваша страна" так же смела, как нацистская Германия. США - государство-бандит. Или "Ваша страна" - Франция? Ой, тоже известный "смельчак".
begly_ 14 апреля 2018 | 05:45
nnikolay:
Иди сопли утри., да не Путину, а себе.
nnikolay 14 апреля 2018 | 05:54
begly_:
Ваше трамвайное хамство вполне соответствует методам "Вашей страны" и стилю её президента.
begly_ 14 апреля 2018 | 05:58
nnikolay:
Давай, спусти часть парку ротом на меня, а остальное дунь попкой в свое кресло. Я седня добрый.
dtycgtkc 14 апреля 2018 | 05:52
nnikolay: У крыс не бывает "их страны",помойка вот их место обитания.
nnikolay 14 апреля 2018 | 06:03
dtycgtkc:
Да, "сытное корыто" - их страна. :-)
mobile_actor 14 апреля 2018 | 05:27
Россию, похоже, предупредили: именно поэтому флот уплыл из Тартуса вчера.
begly_ 14 апреля 2018 | 05:32
mobile_actor:
Флот сдернул., пока при памяти.
tonight 14 апреля 2018 | 05:44
mobile_actor: Асад это запомнит как путин его предал
jas_si 14 апреля 2018 | 05:29
Сирии лучше дружить с Китаем ___ Никто бы не посмел тронуть
zemljanka 14 апреля 2018 | 05:38
jas_si: Китай подождет на берегу, пока не проплывут мимо трупы всех врагов (с) ...
sultan_2000 14 апреля 2018 | 05:37
Не ну а чо нам гораздо важнее и это первоочередная задача - заблочить Телегу, куй там с Сирией с войной, пенсионерами , горящими ТЦ. Нам телегу нужно позакрывать.
vovochka1937 14 апреля 2018 | 05:53
Я всегда удивлялся тому, что американец Обама поверил Путину с Асадом. ну, думаю, у них есть советники, им виднее, чем мне, простому одесситу, который привык не верить на слово. Я , к сожалению, оказался прав. Обамчик лоханулся от имени всего американского народа. Отдуваться придется трампу и нам, налогоплатеьщикам. цены-то растут!то же самое и с Нвичком. уничтожили весь, кое-что спрятяли, кто же теперь поверит?