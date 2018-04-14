Президент Эквадора Ленин Морено объявил четыре дня траура по погибшим журналистам и военнослужащим
Речь идет о трех похищенных на границе с Колумбией сотрудниках газеты Comercio, а также о четырех военнослужащих, погибших от действий злоумышленников. Морено прервал свой визит в Перу для участия в «Саммите Америк» и вернулся на родину, когда появилась информация об убийстве сотрудников СМИ.
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