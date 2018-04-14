Оппозиция перекрыла центр Еревана, протестуя против кандидатуры экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера
Движение парализовано. Несколько сот митингующих из партии «Гражданский контракт» намерены остаться ночевать на улице, передает ТАСС. Они объявили о начале круглосуточных акций протеста, которые продлятся до 17 апреля. В этот день в парламенте Армении пройдут выборы главы правительства. После конституционных реформ, премьер наделен самыми широкими полномочиями. Он возглавит систему госуправления и исполнительной власти.
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