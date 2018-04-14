У посетителей «Зимней вишни» после начала пожара было чуть более пяти минут на самостоятельную эвакуацию. Об этом сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев, ссылаясь на результаты проведенного экспертами МЧС моделирования ситуации. Он пояснил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом. В то же время, если бы в здании сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители четвертого этажа беспрепятственно покинули бы все помещения примерно за 2,5 минуты. Еникеев отметил, что это предварительные данные. Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Фигурантами уголовных дел стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.