Президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении ударов по Сирии. Операция будет проводиться совместно с Великобританией и Францией. Об этом американский лидер заявил в своем телеобращении. По его словам, цель действий – организовать сдерживание, чтобы не допустить применение химоружия.

ТРАМП ОБРАТИЛСЯ К ИРАНУ И РОССИИ: «НИ ОДНА СТРАНА НЕ СМОЖЕТ

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