Президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении ударов по Сирии
Президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении ударов по Сирии. Операция будет проводиться совместно с Великобританией и Францией. Об этом американский лидер заявил в своем телеобращении. По его словам, цель действий – организовать сдерживание, чтобы не допустить применение химоружия.
ТРАМП ОБРАТИЛСЯ К ИРАНУ И РОССИИ: «НИ ОДНА СТРАНА НЕ СМОЖЕТ
ПРЕУСПЕТЬ, ПОДДЕРЖИВАЯ РЕЖИМЫ-ИЗГОИ»
Комментарии5
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gригорьич 14 апреля 2018 | 04:16
Понеслась. Забавно будет наблюдать в какое место втянутся языки российских вояк и «дипломатов». Клуб изгоев
eniro 14 апреля 2018 | 04:19
gригорьич: Так не готовы же были-без объявления...?
sergirusso 14 апреля 2018 | 04:22
Тягомот Трампушка... Быстрей нада, а то ОЗХО скажет, что не было химатаки в Думе!
ili644 14 апреля 2018 | 04:23
Ватаны, где Пупкин с его С400? Опять не справились с задачей из за кривизны земли?
zodiak_slon 14 апреля 2018 | 04:27
этот мудак с придурком пукиным таки спалит планету в ядерной войне......