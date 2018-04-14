Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заработал в прошлом году больше всех столичных чиновников. Его доход вырос в 32 раза и составил почти 220 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что «доход получен от продажи квартиры и автомобиля».