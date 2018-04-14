Максим Ликсутов заработал в прошлом году больше всех столичных чиновников
Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заработал в прошлом году больше всех столичных чиновников. Его доход вырос в 32 раза и составил почти 220 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что «доход получен от продажи квартиры и автомобиля».
Комментарии4
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chnch 14 апреля 2018 | 03:19
Хотелось бы узнать, чью квартиру и чей автомобиль он продал. То есть , как так резко возникло бабло? Вот я, почему то не могу продать " бентли".. Интересно , вот почему?
clandestino 14 апреля 2018 | 03:23
А где же теперь жить-то будет? И на чём ездить?
anancy 14 апреля 2018 | 03:35
Интересно, как на зарплату заммэра можно купить автомобиль и квартиру за 220 млн? Ведь мы все знаем: "Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-ненужное"... (с) Трое из Простоквашино.
klukvik 14 апреля 2018 | 04:01
интересно, а сколько докуярдов заработал Максим неофициально?