Владимир Путин потребовал наказывать тех, кто препятствует работе медиков
Президент поручил правительству разработать меры ответственности за совершение таких действий, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений Путин утвердил по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения, которая состоялась 16 марта. Ответственным за выполнение указан премьер Дмитрий Медведев.
Комментарии4
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navsegda 14 апреля 2018 | 03:16
Вова трахни сам себя , это ты и твоё правительство мешаете работать медикам , это вы придумали "реформу здравохранения" , это вы приняли закон "Об обязательном медицинском страховании" - врачей сокращают , поликлиники закрывают , расходы на медицину урезают
mihan 14 апреля 2018 | 03:48
navsegda: И готовят введение эмбарго на американские лекарства...Впрочем,он,наверное,об этом не знает...))))
opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 03:41
А кто же будет наказывать тех медиков, которым начихать на здоровье обычных граждан на территории бескрайней России?
murad_manapov 14 апреля 2018 | 04:06
он вам не ответственный))