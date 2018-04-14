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03:07, 14 апреля 2018

Владимир Путин потребовал наказывать тех, кто препятствует работе медиков

Президент поручил правительству разработать меры ответственности за совершение таких действий, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений Путин утвердил по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения, которая состоялась 16 марта. Ответственным за выполнение указан премьер Дмитрий Медведев.

Комментарии

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navsegda 14 апреля 2018 | 03:16

Вова трахни сам себя , это ты и твоё правительство мешаете работать медикам , это вы придумали "реформу здравохранения" , это вы приняли закон "Об обязательном медицинском страховании" - врачей сокращают , поликлиники закрывают , расходы на медицину урезают

mihan 14 апреля 2018 | 03:48

navsegda: И готовят введение эмбарго на американские лекарства...Впрочем,он,наверное,об этом не знает...))))

opiatnovyi63 14 апреля 2018 | 03:41

А кто же будет наказывать тех медиков, которым начихать на здоровье обычных граждан на территории бескрайней России?

murad_manapov 14 апреля 2018 | 04:06

он вам не ответственный))

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