Владимир Путин потребовал наказывать тех, кто препятствует работе медиков

Президент поручил правительству разработать меры ответственности за совершение таких действий, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений Путин утвердил по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения, которая состоялась 16 марта. Ответственным за выполнение указан премьер Дмитрий Медведев.