Две женщины, пострадавшие в крупном ДТП в Вологодской области, остаются в тяжелом состоянии

У них многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Об этом написал в Твиттере губернатор региона Олег Кувшинников. По его словам, «водителя грузовика, у которого диагностировали лёгкие повреждения и ушибленную рану головы, отправили на амбулаторное лечение». Авария произошла накануне на автодороге Вологда – Новая Ладога в Череповецком районе. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли семь человек. Глава региона объявил сегодня траур по погибшим.