В Италии полиция остановила грузовик с двумя килограммами тротила

Машина въехала в страну из Франции через туннель Монблан, пишет газета «Репубблика». По ее информации, за рулем находился 56-летний выходец из Боснии. Шашки боеприпасов были спрятаны за приборной панелью. Полицейским также удалось обнаружить два детонатора. Четыре пассажира и водитель задержаны и допрошены. На данный момент полиция не считает, что взрывчатка

предназначалась для теракта.