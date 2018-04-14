В Италии полиция остановила грузовик с двумя килограммами тротила
Машина въехала в страну из Франции через туннель Монблан, пишет газета «Репубблика». По ее информации, за рулем находился 56-летний выходец из Боснии. Шашки боеприпасов были спрятаны за приборной панелью. Полицейским также удалось обнаружить два детонатора. Четыре пассажира и водитель задержаны и допрошены. На данный момент полиция не считает, что взрывчатка
предназначалась для теракта.
Комментарии1
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liquidsky__ 14 апреля 2018 | 03:23
Конечно не для теракта, они Монблан хотели просто слегка расширить. Просрали лягушатники Францию арабью, а ведь какая страна была..