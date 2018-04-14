Эксперты ОЗХО приступят сегодня к изучению района возможной атаки в сирийском городе Думе

Эксперты Организации по запрещению химического оружия приступят сегодня к изучению района возможной атаки в сирийском городе Думе. Они прибыли в Сирию вчера и позавчера. Власти страны уже пообещали предоставить им доступ во все районы, где могла произойти химатака, жертвами которой стали десятки мирных жителей.