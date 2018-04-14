Адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн находится под следствием

Об этом говорится в документах федерального прокурора, которые были обнародованы во время слушания в суде Манхэттена, передает Reuters. Расследование сфокусировано больше на бизнес-делах Коэна, чем на его работе в качестве юриста. Оно было инициировано после того, как Коэн попытался помешать прокурорам изучить документы во время обысков в его доме и офисе 10 марта. Как сообщалось, обыск прошел после запроса спецпрокурора Роберта Мюллера

Адвокат президента США имеет отношение к расследованию вмешательства России в выборы, а также к делу порноактрисы Стефани Клиффорд, которая заявила, что у нее был роман с Трампом. Глава Белого дома, в свою очередь, назвал обыски в доме адвоката «охотой на ведьм» и «позорными действиям». По его мнению, команда Мюллера является «самой предвзятой».