Большой российский десантный корабль «Николай Фильченков» следует в сирийский порт Тартус

Он прошел через Босфор, сообщается в Twitter блога Yörük Işık‏, который отслеживает движение военных кораблей через этот пролив. На борту находятся бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также грузовики «Урал». Кроме того, по данным блога, пролив пересек российский сухогруз «Александр Ткаченко». На его борту — быстроходный патрульный катер проекта «Раптор» и грузовики Урал и Камаз.

Накануне сообщалось, что в Средиземное море также вошел американский эсминец Winston S. Churchill, на борту которого находятся крылатые ракеты. Как сообщили в Шестом флоте США, корабль должен присоединиться к американской группировке у сирийского побережья.