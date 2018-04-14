Большой российский десантный корабль «Николай Фильченков» следует в сирийский порт Тартус
Он прошел через Босфор, сообщается в Twitter блога Yörük Işık, который отслеживает движение военных кораблей через этот пролив. На борту находятся бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также грузовики «Урал». Кроме того, по данным блога, пролив пересек российский сухогруз «Александр Ткаченко». На его борту — быстроходный патрульный катер проекта «Раптор» и грузовики Урал и Камаз.
Накануне сообщалось, что в Средиземное море также вошел американский эсминец Winston S. Churchill, на борту которого находятся крылатые ракеты. Как сообщили в Шестом флоте США, корабль должен присоединиться к американской группировке у сирийского побережья.
Комментарии5
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niknik 14 апреля 2018 | 02:19
Блин, так бездарно тратят народные деньги! То мы из Сирии выходим и все вывозим за 3 моря, то снова заходим и снова везем за 3 моря!
Трамп точно разорит Вову в гонке вооружений! Он здесь точно не игрок! Колхозник какой-то советский просто!
gordy 14 апреля 2018 | 02:32
"На борту находятся бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также грузовики «Урал». "
В металлолом?
salut__521 14 апреля 2018 | 02:24
Путин в 21-м веке собрался на тачанках воевать. Точно как Гитлер на ссср пёр...
piter777 14 апреля 2018 | 02:37
наши людей и автомобили америкосы ракеты...кто победит?
chnch 14 апреля 2018 | 02:57
А это Путин говорил , что всё , что в Сирии не дороже манёвров? Иль опять соврал?