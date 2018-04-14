Дональд Трамп выступает за масштабную атаку против Сирии
По мнению президента США, она должна не только наказать режим Башара Асада, но и заставить заплатить двух его иностранных покровителей — Россию и Иран. Однако Пентагон рекомендует американскому лидеру проявить осторожность, пишет газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источник в Белом доме. Как отмечается в публикации, «Трамп призывает своих военных советников согласиться на более решительный ответный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным». Кроме того, в материале говорится, что президент США «остался недоволен ограниченными вариантами, которые ему до сих пор предлагали». По сведениям газеты, в течение последних двух дней у Пентагона имелись две возможности нанести удар по Сирии в качестве возмездия за предполагаемую химическую атаку, однако министр обороны Джеймс Мэттис их отменил. Издание отмечает, что Трамп пытается заручиться поддержкой государств-союзников и продолжает консультации со своими помощниками.
Комментарии8
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niknik 14 апреля 2018 | 02:16
Бюрократию какую-то советскую развели у себя, знаешь! ))
ur_sus 14 апреля 2018 | 02:19
Посмотрим,что это за Сухов (Трамп). "Наказать" Россию можно не тронув ни одного российского солдата, это и незачем. Надо стереть с лица земли пару-тройку аеродромов и все иранские базы. Но что-то мне подсказывает, что старина Трамп наложит в штаны. хотелось бы ошибиться...
stalin_vsegda_zhiv 14 апреля 2018 | 02:39
//Однако Пентагон рекомендует американскому лидеру проявить осторожность//
Трамп уже наверное пытается "тестировать" ядерную кнопку, но Пентагон пока убрал от него подальше ключи от нее.
zemljanka 14 апреля 2018 | 02:28
Тормозят людоеда. Все еще.
liquidsky__ 14 апреля 2018 | 02:29
Больше верьте уолл-стрит джорнал ))
chnch 14 апреля 2018 | 02:51
liquidsky__:
12 апреля 2018 | 23:21 (в комментариях к: [Блог] echomsk 12.04.2018 12:29)
sergo13: Не поддерживая блокировку инста в принципе, мне нтересно, если бы в Китае какой-нить активист не скрываясь предложил бы сервис обхода системы государственных блокировок, через сколько бы к нему выехала зондеркоманда?
И без перырыва... Пишет и пишет.. Я с ночи пришёл и 10 часов проспал. А это мурло не спит, не ест ,не отвлекается...
thesonhuman 14 апреля 2018 | 02:41
Трамп играет с Путиным в кошки-мышки,но кошка может стасть мышкой. Если Трамп ударит серьёзно по Сирии, тогда Путин ударит не по Сирии, а ассиметрично, где ему более выгодно чтобы отхватить обратно часть бывшей России (СССР). А далее молчок, не доводить же до апокалипсиса..
piter777 14 апреля 2018 | 02:45
а чё бояться разбомбили в феврале 200 солдатиков и ни чего им не было..