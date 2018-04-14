Дональд Трамп выступает за масштабную атаку против Сирии

По мнению президента США, она должна не только наказать режим Башара Асада, но и заставить заплатить двух его иностранных покровителей — Россию и Иран. Однако Пентагон рекомендует американскому лидеру проявить осторожность, пишет газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источник в Белом доме. Как отмечается в публикации, «Трамп призывает своих военных советников согласиться на более решительный ответный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным». Кроме того, в материале говорится, что президент США «остался недоволен ограниченными вариантами, которые ему до сих пор предлагали». По сведениям газеты, в течение последних двух дней у Пентагона имелись две возможности нанести удар по Сирии в качестве возмездия за предполагаемую химическую атаку, однако министр обороны Джеймс Мэттис их отменил. Издание отмечает, что Трамп пытается заручиться поддержкой государств-союзников и продолжает консультации со своими помощниками.