Доходы находящегося под санкциями сенатора Сулеймана Керимова за год выросли в 230 раз
В прошлом году он заработал 2 миллиарда 750 миллионов рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте Совета Федерации. Супруга сенатора от Дагестана задекларировала доход в размере 3,6 миллиона рублей. Ранее издание Forbes выяснило, что из-за санкций Керимов за день обеднел почти на 1,5 миллиарда долларов. Сейчас сенатор находится во Франции. Его задержали в ноябре по обвинению в нелегальном ввозе в страну нескольких сот миллионов евро. Суд выпустил его под залог в 40 миллионов.
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