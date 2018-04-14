Движение для грузовиков по Крымскому мосту откроют осенью
Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума. По его словам, в полном объеме мост откроется, как и планировалось, до конца года.
В конце марта стало известно, что Минтранс введет временное ограничение на проезд фур по Крымскому мосту. Ведомство предлагало открыть движение большегрузного транспорта в конце этого года. Такое предложение министерство объяснило желанием оптимизировать движение в пиковый летний сезон и снизить нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов.
Комментарии2
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liquidsky__ 14 апреля 2018 | 01:25
Это тот мост, которого нет или смыло опоры или обвалился по словам укрогабона? Интересно, какие сказки теперь будут толкать укролоховской быдломассе?
rottor 14 апреля 2018 | 01:28
Пенсионеры, которые получили плевок в лица в виде 5000 деревянных вместо индексации пенсий - должны быть благодарны за это крымскому мосту, который на самом деле нахрен не нужен!