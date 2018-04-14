Движение для грузовиков по Крымскому мосту откроют осенью

Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума. По его словам, в полном объеме мост откроется, как и планировалось, до конца года.

В конце марта стало известно, что Минтранс введет временное ограничение на проезд фур по Крымскому мосту. Ведомство предлагало открыть движение большегрузного транспорта в конце этого года. Такое предложение министерство объяснило желанием оптимизировать движение в пиковый летний сезон и снизить нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов.