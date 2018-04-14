Роскомнадзор начнет блокировку Telegram c 16 апреля
Об этом сообщили РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседники пояснили, что именно в понедельник федеральная служба направит операторам связи адреса, которые подлежат блокировке. В свою очередь, глава ведомства Александр Жаров пояснил, что по закону, приступить к блокировке можно не раньше 15 апреля. Точную дату он сообщить отказался.
Таганский суд Москвы накануне рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России и удовлетворил его. Это связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Представители Telegram по просьбе его создателя Павла дурова в суд не пришли, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс», но заявили, что обжалуют решение.
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