Роскомнадзор начнет блокировку Telegram c 16 апреля

Об этом сообщили РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседники пояснили, что именно в понедельник федеральная служба направит операторам связи адреса, которые подлежат блокировке. В свою очередь, глава ведомства Александр Жаров пояснил, что по закону, приступить к блокировке можно не раньше 15 апреля. Точную дату он сообщить отказался.

Таганский суд Москвы накануне рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России и удовлетворил его. Это связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Представители Telegram по просьбе его создателя Павла дурова в суд не пришли, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс», но заявили, что обжалуют решение.