Российские корабли и подлодки следят за субмаринами и кораблями стран НАТО в восточной части Средиземного моря
Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатические источники. По их данным, корабли не покидали пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.
Ранее компания Image Satellite International на основе полученных спутниковых снимков сообщила, что российские военно-морские силы «исчезли» из Тартуса. Там осталась только одна российская подлодка. Отмечалось, что корабли «развернуты в море из-за возможных грядущих ударов» по Сирии.
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