В Восточной Гуте обнаружена лаборатория боевиков по производству химоружия и боевых снарядов
Ее нашла сирийская армия во время операции по зачистке освобожденной территории, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его данным, лаборатория расположена в населенном пункте Афтарис. Она оборудована всем необходимым для производства различных видов токсичных веществ, используемых при изготовлении запрещенного оружия.
По данным собеседника агентства, там были хлор, защитное снаряжение, а также различные контейнеры для смешивания веществ. Агентство также публикует фотографии, на которых можно увидеть бутылки и контейнеры, противогаз и защитный костюм, а также боеприпасы и снаряды.
Комментарии6
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ivanpetr1 14 апреля 2018 | 01:16
Современная Россия это самое лгущее государство в истории.
aleksandr39 14 апреля 2018 | 01:21
А вот убийцу Бориса Немцова в России не смогли найти ,как же так ?
liquidsky__ 14 апреля 2018 | 01:21
Подпиндосники ща взвоют, что это не считается.
agamasat 14 апреля 2018 | 01:30
liquidsky__: да вас вообще никто не спрашивает.
salut__521 14 апреля 2018 | 01:29
Ну хороша зачистка территории - сначала сравняли всё с землёй, потом оставшихся в живых местных жителей вытравили хлором как тараканов, а теперь ещё и пошлых декораций для международных экспертов понастроили... Куда путриотический мир катится?!..
mavviomi 14 апреля 2018 | 01:30
Насмешили, ну и идиоты эта сирийская армия и ее союзники...