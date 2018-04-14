В Восточной Гуте обнаружена лаборатория боевиков по производству химоружия и боевых снарядов

Ее нашла сирийская армия во время операции по зачистке освобожденной территории, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его данным, лаборатория расположена в населенном пункте Афтарис. Она оборудована всем необходимым для производства различных видов токсичных веществ, используемых при изготовлении запрещенного оружия.

По данным собеседника агентства, там были хлор, защитное снаряжение, а также различные контейнеры для смешивания веществ. Агентство также публикует фотографии, на которых можно увидеть бутылки и контейнеры, противогаз и защитный костюм, а также боеприпасы и снаряды.