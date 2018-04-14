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00:01, 14 апреля 2018

Специалисты организации по запрещению химического оружия сегодня начнут свою работу в Сирии

Миссии предстоит выяснить, было ли применено отравляющее вещество в городе Дума.
Эксперты ОЗХО должны будут взять пробы грунта и другие образцы для проведения исследований в лабораториях организации. Команда специалистов начнет работу в районе Думы, который ровно неделю назад, предположительно, стал целью химической атаки. Постпред Сирии в ООН заверил, что власти страны предоставят миссии доступ в любую точку города.
По сведениям сирийской оппозиции, в прошлую субботу правительственные войска сбросили над Думой «бочковые бомбы», с отравляющим веществом – вероятно хлором. Тогда в результате атаки могли погибнуть около 40 человек. После этого Запад возложил ответственность за применение запрещенного оружия на Дамаск, а США пригрозили авиаударом. В свою очередь сирийские власти все обвинения отвергли. Президент Арабской Республики Башар Асад сказал, что они основаны на сфабрикованных данных.
Год назад США нанесли ракетный удар по сирийскому городу Шайрат. Это произошло на фоне сообщений о применении правительственными войсками химического оружия в Идлибе.

Комментарии

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from_salostan 14 апреля 2018 | 00:21

Англечане сейчас начнут биться в истерике.

master_superanalitik 14 апреля 2018 | 00:44

from_salostan:

Россия должна встретить неприятеля под водой, на воде, на земле, в воздухе и даже в космосе. Что касается флота неприятеля, то в первую очередь на начальном этапе войны следует топить англичан и французов. Что касается космоса, то в случае заварухи русскому космонавту следует повязать американского космонавта и доставить на Землю в целости и сохранности. После чего его можно будет обменять на Виктора Бута.

mppv 14 апреля 2018 | 00:44

from_salostan:
Неее, они начнут бомбить Вашингтон за то, что США не уничтожили химоружие

ilyache 14 апреля 2018 | 00:49

Так вроде все типа сша и франции уже сказали, что есть неопровержимые доказательства, моча, кровь?!
И тут какая-то ОЗХО взялась? Которая только спустя неделю начнет что-то исследовать?
Бред крепчает.
Ассад разрешит им проверить все, а американцы как все выяснили с французами без его разрешения?

skkul 14 апреля 2018 | 01:05

ilyache: ну дык то они по интернету узнали,скорее всего с Радио Свобода...

zemljanka 14 апреля 2018 | 01:13

Асад воюет. Эрдоган воюет. Путин воюет.
Остальные людоеды обзавидовались. Руки чешутся...
Мир сошëл с ума.

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