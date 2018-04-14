Под Дамаском найдена лаборатория по производству ядовитых веществ

Как передаёт местное государственное агентство САНА со ссылкой на военный источник, её обнаружила сирийская армия. В сообщении утверждается, что это лаборатория оставшихся в поселении террористических организаций. В ней размещено оборудование для создания запрещённого оружия. Агентство также пишет, что в марте было обнаружено несколько подобных лабораторий. По версии государственного агентства, все они находились на территории, бывшей под контролем бандформирований.