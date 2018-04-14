Под Дамаском найдена лаборатория по производству ядовитых веществ
Как передаёт местное государственное агентство САНА со ссылкой на военный источник, её обнаружила сирийская армия. В сообщении утверждается, что это лаборатория оставшихся в поселении террористических организаций. В ней размещено оборудование для создания запрещённого оружия. Агентство также пишет, что в марте было обнаружено несколько подобных лабораторий. По версии государственного агентства, все они находились на территории, бывшей под контролем бандформирований.
Комментарии56
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gazer59 14 апреля 2018 | 01:26
Найти свой склад , дело не хитрое .