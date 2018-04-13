В Волоколамске ближайшей ночью вновь возможно усиление запаха с мусорного полигона «Ядрово»
Об этом сообщила пресс-служба администрации района. Соответствующее предупреждение чиновники распространяют второй день подряд. Как и накануне, они говорят, что это связано с погодными условиями и направлением ветра.
Комментарии4
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bozk 13 апреля 2018 | 23:06
Ура, выброс духовности !
vlasti_kranty 13 апреля 2018 | 23:13
Это аромат россии!
kitcat 13 апреля 2018 | 23:29
Кто бы мог подумать, что апокалипсис в отдельно взятом городе наступит по такой одиозной причине. Несчастный Волоколамск стал символом России во всех возможных смыслах. И насколько же это дико кричать о врагах на Западе, когда люди травятся помойными газами от местной свалки и все враги-виновники живут в самой России. Штаты снимают отличные фантастические мультики. Вот взять "Валл-И". Как раз про то, как вся земля стала свалкой и люди улетели на другую планету. Они даже не подозревают, что их фантастика уже стала реальностью в Волоколамске...Ну, по крайней мере частично. Полет на другие планеты нам не светит.
virgenu 13 апреля 2018 | 23:31
Ошибка! Не запаха, а вони! В США нет погодных условий и ветер всегда дует в одну сторону, поэтому нет проблем свалок. Кто побывал в штатах, тот не видел ни одной свалки.