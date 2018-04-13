Госдума впервые предложила ввести санкции в сфере здравоохранения

Об этом пишет РБК. Депутаты считают возможным ограничить ввоз американских лекарств в Россию. Между тем, около 10% всего российского рынка медицинских препаратов приходится на лекарства, произведенные в США. Документ, внесенный в Госдуму, Также дает возможность вводить санкции в отношении США в сфере сельского хозяйства, алкогольной и табачной промышленности.