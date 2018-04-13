Госдума впервые предложила ввести санкции в сфере здравоохранения
Об этом пишет РБК. Депутаты считают возможным ограничить ввоз американских лекарств в Россию. Между тем, около 10% всего российского рынка медицинских препаратов приходится на лекарства, произведенные в США. Документ, внесенный в Госдуму, Также дает возможность вводить санкции в отношении США в сфере сельского хозяйства, алкогольной и табачной промышленности.
Комментарии10
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boda 13 апреля 2018 | 23:07
Воронеж уже напрягся)))
stalin_vsegda_zhiv 13 апреля 2018 | 23:44
Все правильно, - раз некоторые олигархи, чиновники и их семьи не могут теперь лечиться на Западе, то и простой народ пусть без лекарств загибается. Такова их логика.
evgolius7 13 апреля 2018 | 23:08
Им больные пофигу...и лекарства для них пофигу.
Им всё пофигу...только свой карман не пофигу.
Ох...я столько знают матерных слов...море.
Забанят на раз.
Ну давай портянки...начинайте завывать что и вам всё пофигу...
fig_wam_ 13 апреля 2018 | 23:48
evgolius7: Нет, ну э
то же давняя Российская традиция.
Помнится попечитель богоугодных заведений Земляника говаривал, что простому человеку лекарств не нужно, это лишняя трата.
«Человек простой, если умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет» .
bozk 13 апреля 2018 | 23:09
Сразу запретить здравоохранение, эту англосаксонскую выдумку !
edun1952 13 апреля 2018 | 23:12
Здыхай Воронеж, чтоб не разбомбили...
drtomsky 13 апреля 2018 | 23:14
В охотнорядском зоопарке весеннее обострение. Им никакие лекарства не помогут - можно и запретить.
virgenu 13 апреля 2018 | 23:28
Правльно! Бить надо в самую болевую точку жителям России!
jetsam 13 апреля 2018 | 23:29
а ведь путин объяснит больным бабулькам,
что это америкосы виноваты, что их нечем лечить.
так что говорить "идиоты" как-то некорректно.
просто жизнь холопов бесплатна.
ostap1 13 апреля 2018 | 23:39
Ублюдки