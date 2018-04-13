Доход президента России за год вырос на 10 миллионов рублей
Это следует из декларацим, опубликованной на сайте Кремля. Согласно официальным данным, Владимир Путин в прошлом году заработал около 18-ти миллионов 700 тысяч рублей. При этом из его декларации пропал участок площадью полторы тысячи квадратных метров. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это взаимосвязанные вещи.
Премьер Дмитрий Медведев в прошлом году получил около 8,5 миллионов рублей, — говорится в официальных данных. Его доход снизился на 21 тысячу в правительстве это связали с уменьшением суммы, получаемой от процентов по вкладам, — отмечает РБК.
Комментарии18
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hastings 13 апреля 2018 | 23:05
Горжусь нашим Президентом - как правит, так и получает!
bozk 13 апреля 2018 | 23:11
hastings: а какой он молодой! Да и здоровью позавидовал бы каждый!
stalin_vsegda_zhiv 13 апреля 2018 | 23:41
Кому кризис, санкции, полная деградация экономики, безработица, обеднение, обнищание, а кому мать родная. Чего удивляться-то?!
edun1952 13 апреля 2018 | 23:07
Даже уже не смешно..
sokal123 13 апреля 2018 | 23:16
edun1952: Упырь ненасытен . Все есть .Вся рашка у него в собственности ,а ему мало, упырьку.
drtomsky 13 апреля 2018 | 23:12
Народ хавает, как говорил один поп-певец в 90-х.
semper_fidelis 13 апреля 2018 | 23:14
drtomsky: edun1952: nikitin43: Кто вам мешает зарабатывать так же? Ну, кроме вашей собственной рукожопости?
semper_fidelis 13 апреля 2018 | 23:12
Что делать будем? - Завидовать!
koshkaedu 13 апреля 2018 | 23:23
$200 000 в год - неплохо. Может себе позволить поездку в Турцию, Сирию и Иран.
virgenu 13 апреля 2018 | 23:26
Надо пустить шапку по кругу и объявить сбор денег для Путина и Медведева, не то они пойдут по миру. Лицемерию нет границ- всё окружение ворует миллиардами, а главари чисты, как младенцы!
alena01 13 апреля 2018 | 23:27
Вовчик переживает трудности вместе с народом...
lvalex 13 апреля 2018 | 23:29
Интересно, кто-нибудь верит в этот бред?
sofist22 13 апреля 2018 | 23:33
Вы идёте в правильном направлении, но, тем не менее, очень далеки от истины.
jacknichols 13 апреля 2018 | 23:36
Ну чем не яркая победа?
grishakras 13 апреля 2018 | 23:37
Новости для дураков
vlastimil_popogrebski 13 апреля 2018 | 23:38
Путин дорогой президент наш родной
Все россияне как один за него горой
Пусть вечно правит нами во веки веков
Охраняет наш покой от разных дураков
askol2016 13 апреля 2018 | 23:47
Не иначе, как по ночам вагоны разгружает?
inga_92 13 апреля 2018 | 23:50
Песков у презика землицы прикупил ?