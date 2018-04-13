Доход президента России за год вырос на 10 миллионов рублей

Это следует из декларацим, опубликованной на сайте Кремля. Согласно официальным данным, Владимир Путин в прошлом году заработал около 18-ти миллионов 700 тысяч рублей. При этом из его декларации пропал участок площадью полторы тысячи квадратных метров. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это взаимосвязанные вещи.

Премьер Дмитрий Медведев в прошлом году получил около 8,5 миллионов рублей, — говорится в официальных данных. Его доход снизился на 21 тысячу в правительстве это связали с уменьшением суммы, получаемой от процентов по вкладам, — отмечает РБК.