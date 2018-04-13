Франция призвала мировое сообщество отреагировать на химическую атаку в городе Дума

Власти Сирии перешли все границы, — сказал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Франции при организации Франсуа Делаттр.



В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти Сирии не менее 50-ти раз использовали химическое оружие в республике. Россия, по её словам, препятствует расследованию этих фактов.