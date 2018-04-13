Франция призвала мировое сообщество отреагировать на химическую атаку в городе Дума
Власти Сирии перешли все границы, — сказал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Франции при организации Франсуа Делаттр.
В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти Сирии не менее 50-ти раз использовали химическое оружие в республике. Россия, по её словам, препятствует расследованию этих фактов.
Комментарии8
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skripal_live 13 апреля 2018 | 23:08
Пиндосский жополиз...
dsa_dsf 13 апреля 2018 | 23:11
skripal_live: ну естественно, не кремлевскому же карлухе франсузикам подпевать
mymymy 13 апреля 2018 | 23:14
dsa_dsf: 50 раз использовали газ в Сирии? Это выкормыши Пентагона, перешедшие в ряды ИГИЛ и других террористов, в Госдеп о своей деятельности доложили с такой точностью, что ли?
lion64___3 13 апреля 2018 | 23:36
mymymy: За каждое применение игиловцы получали деньги по ведомости, Всё записано.
lion64___3 13 апреля 2018 | 23:09
Что-то разБУШевался Макарон. Помнится, некто Сар-Козёл также БУШевал в отношении Ливии. В итоге лавина негров и арабов накрыла их страну.
glotov 13 апреля 2018 | 23:15
lion64___3: Врядли разбушевался. Похоже, сговор состоялся уже довольно давно. Мэй отрабатывает намеченную программу исправно, Макарон не отстает.
skripal_live 13 апреля 2018 | 23:23
lion64___3: Собираюсь поехать во Францию. Решил подучить арабский...
max3446 13 апреля 2018 | 23:44
не на атаку вообще то, а на провокацию мордора 21 века, сосредоточение зла - англосаксов. И вот на это де