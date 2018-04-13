Корабли ВМФ России с близкой дистанции следят за действиями США и союзников в восточной части Средиземного моря

Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства также сказал, что корабли ВМФ покинули порт Тартус не из-за опасений ударов США по Сирии. По словам военно-дипломатического источника, эта база используется только для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого боевые корабли всегда возвращаются в море.

Ранее в СМИ появились снимки со спутника, свидетельствующие о том, что российские военные корабли выведены из порта Тартус.