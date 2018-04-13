Корабли ВМФ России с близкой дистанции следят за действиями США и союзников в восточной части Средиземного моря
Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства также сказал, что корабли ВМФ покинули порт Тартус не из-за опасений ударов США по Сирии. По словам военно-дипломатического источника, эта база используется только для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого боевые корабли всегда возвращаются в море.
Ранее в СМИ появились снимки со спутника, свидетельствующие о том, что российские военные корабли выведены из порта Тартус.
Комментарии53
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minerr 13 апреля 2018 | 23:03
Правильно, пусть матросы на "Куке" почаще меняют памперсы по старой доброй традиции.
kottigr1 13 апреля 2018 | 23:06
minerr: Правильно, пусть матросы на "Куке" почаще меняют памперсы по старой доброй традиции.
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Вопрос конечно дурацкий... Но как они, хотя бы чисто технически, могут поменять памперсы пролетающим вдалеке российским военным пилотам.. и самое главное .. Зачем ?
begly_ 13 апреля 2018 | 23:23
cmapoccma:
Как жешь тебе хочется чьей то кровушкой умыться..
echo_insanity 13 апреля 2018 | 23:34
cmapoccma: "Россия морально к войне готова."
Это аутотренинг такой...??))
kripto2018 13 апреля 2018 | 23:45
minerr //Правильно, пусть матросы на "Куке" почаще меняют памперсы по старой доброй традиции. //
Ты холуй перепутал...это обосрались от страха все моряки 11 кораблей путинских ,когда удирали из Тартуса, стоило Трампу написать один твит про ракеты АХАХА))
lager23 13 апреля 2018 | 23:39
cmapoccma: к чему ваша глупая бравада?
вы солист Мосэстрады?
alehan22274 13 апреля 2018 | 23:28
cmapoccma:видимо флотик ихтамнетов решил съе#$%$бать по тихому от греха подальше:))))
mayk18 13 апреля 2018 | 23:19
kottigr1: Корабли ВМФ России следят с близкой дистанции...
Из за угла што ли?
begly_ 13 апреля 2018 | 23:25
От бы мы им дали, если бы они нас догнали..
inga_92 13 апреля 2018 | 23:46
mayk18: Да, это как в старой миниатюре "Петрова застукали с Мотовиловой на складе!!!" -"А где были Вы?" - "Я - за углом"...
sensei54 13 апреля 2018 | 23:23
kottigr1: Зачем ?
..........................
А дурак просто.
kripto2018 13 апреля 2018 | 23:42
kottigr1: холуй minerr попутал....это все моряки 11 корбалей Путина от страха наделали в памперсы когда в панике удирали из Тартуса от одного твита Трампа)
fig_wam_ 13 апреля 2018 | 23:14
minerr: А как матросы Кука могут поменять памперсы российским пилотам?
Мне нравятся идиоты,которые верят в разоблаченный 3 года назад фейк.
Идиот, ты хотя бы вменяемых путриотов почитай.
sensei54 13 апреля 2018 | 23:29
fig_wam_: У них еще один есть, как 6-й флот США в панике покинул Средиземное море после прихода туда фрегата "Адмирал Григорович".
navsegda 13 апреля 2018 | 23:18
minerr: Остап:
- За нами следят. Уже два месяца. Особенно вон тот, с усами, видите? Завтра на конспиративной квартире нас ждет засада.
mcf 13 апреля 2018 | 23:26
cmapoccma: дайте парабеллум главе ихтамнетовской эскадре, пусть застрелится, если у кого-то еще честь осталась конечно.
anticolorad 13 апреля 2018 | 23:26
minerr: говно, нам недолго осталось ждать. потерпи немного
lager23 13 апреля 2018 | 23:34
Эта фантазия в перемешку с враньём больше напоминает—детский сад, а не министерство обороны РФ...или сверхдержавность обязывает?
echo_insanity 13 апреля 2018 | 23:38
minerr: Саш, русские в России ненавидят 5-ую колонну... Хорошо бы и на Западе к этому пришли... Правда...?
post_v 13 апреля 2018 | 23:06
mikhail_spb_:
=========================
"…Семь боевых кораблей ВМФ России вышли в море из базы Тартус...."
- большой десантный корабль проекта 775
- сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович»
- сухогрузы «Инженер Трубин», «Пижма» и «Амур»,
- танкеры «Олекма» и «Охтинский»….
nestor199 13 апреля 2018 | 23:08
post_v: Они должны ждать атаки на рейде?
post_v 13 апреля 2018 | 23:09
nestor199:
================
отнюдь
речь о перечне боевых кораблей
fig_wam_ 13 апреля 2018 | 23:18
nestor199: Дружок, они сбежали, чтобы не попасть под удар и это правильно.
Так зачем пыжиться и врать, что они пошли брать на абордаж 6-й американский флот?
ну слаба Раша против США, надо честно признать. А не пыжиться и надуваться, чтобы снова не обосраться.
mayk18 13 апреля 2018 | 23:30
fig_wam_: Флот США-1ое место в мире...Имеет кораблей и подлодок и т д-океанских - больше чем все остальные флоты мира вместе взятые...
Россия-6ое место в мире , сразу после Индии..
Минут 20 ВМФ России супотив ВМФ США может и успеть последить если шо-с близкой дистанции..
mcf 13 апреля 2018 | 23:29
nestor199: дурачок, тебя же в МО опровергают, они же все, включая десантный корабль, снабженцы, оказывается. И отошли в море за новым уловом ихтамнетов.
post_v 13 апреля 2018 | 23:37
honduras_on_kolima:
========================
"конашенков ложь" - уже 33000 ссылок
alehan22274 13 апреля 2018 | 23:36
nestor199: оглаcите весь список, пожалста:)) что там за кораблики то у ихтамнетов? Знаем был Кузя, потопил несколько своих самолетов, сам чуть не утоп и ушел ремонтироваться от греха...кто остался то сражаться с 6 флотом США? LOL!
lager23 13 апреля 2018 | 23:44
post_v: сухогрузы это не те, что нам любезно продала Турция после долгих лет эксплуатации?
haldey 13 апреля 2018 | 23:08
mikhail_spb_: Мы их встречаем лицом к лицу! А если надо будет, наши и на абордаж пойдут. Таранить мы их уже таранили, а американцы сцыкуны...
bozk 13 апреля 2018 | 23:14
haldey: 7 кораблей против армады, ну ну.
fig_wam_ 13 апреля 2018 | 23:42
bozk: надо быть полным идиотом, чтобы написать подобный бред. Какой таран, жалкое тявканье моськи на слона.
Американцы смеялись до упаду и карутили пальцами у виска.
Смотри видео. Но не обрезанное, а полное.
navsegda 13 апреля 2018 | 23:16
haldey: Варяг бездарно даже не потопили , а сдали , при это ни одно японский корабль не потопили ,потом ещё 30 лет он служил японцам , а капитану варяга сослуживцы объявили
бойкот и он вынужден был уволится .В России пехотинцы называли моряков самотопами
post_v 13 апреля 2018 | 23:42
navsegda:
===============
с "Варягом" всё было немного не так - у японцев он был 11 лет
«Варяг» был поднят японцами 8 августа 1905 года.
22 августа 1905 года был включён в состав Императорского флота Японии
7 июля 1907 года введён в строй в качестве крейсера 2-го класса под названием «Соя». Более семи лет использовался японцами для учебных целей.
В 1916 году крейсер «Соя» был выкуплен Россией и 5 апреля 1916 года крейсер переведён во Владивосток, после чего под прежним именем «Варяг» был включён в состав флотилии Северного Ледовитого океана, (совершил переход из Владивостока в Романов-на-Мурмане) в составе Отряда судов особого назначения под командованием контр-адмирала Бестужева-Рюмина.
В феврале 1917 года ушёл на ремонт в Великобританию, где был конфискован британцами, поскольку советское правительство отказалось платить по долгам Российской Империи.
В 1920 году перепродан германским фирмам на слом.
В 1925 году при буксировке корабль попал в шторм и затонул у берега в Ирландском море
sensei54 13 апреля 2018 | 23:34
haldey: а американцы сцыкуны...
.............................................................
Ну, марсофлот, давай, докладывай, в каких морских сражениях участвовал, и где конкретно видел "сцыкунов".
lager23 13 апреля 2018 | 23:48
haldey: пизд.ть языком не мешки ворочать, кремлебот!
kodes Сергей Кодес 13 апреля 2018 | 23:05
Кораблям не спится в порту...
gригорьич 13 апреля 2018 | 23:06
Турецкие скотовоз на рейде. Россия сосредоточивается.
rosta 13 апреля 2018 | 23:06
Это мы не от страха разбежались. Это мы наблюдать поплыли. Ну-ну.
haldey 13 апреля 2018 | 23:12
rosta: Это когда Русский моряк боялся? Бриты ссали, амеров голыми руками даже иранцы брали, а наши со времен Варяга никогда никого не боялись ни на море, ни на суше. Их боялись, даже немцы, уж на что вояки были, и то прозвали черной смертью и спасались бегством...
kottigr1 13 апреля 2018 | 23:27
haldey: Да-да... Черноморский Флот России был известен своей манией к самоуничтожению.. Его даже топить никому не надо было.
sensei54 13 апреля 2018 | 23:39
haldey: Их боялись, даже немцы
...........................................................
Так боялись, что Черноморский флот, с его линкором, крейсерами и эсминцами почти всю войну прятался в Поти от трёх задрипанных немецких БДБ.
monik_7 13 апреля 2018 | 23:44
haldey: такие храбрые...А чего ж такие бедные?
sensei54 13 апреля 2018 | 23:07
с близкой дистанции
.....................................
Согласно "Соглашения" СССР-США 1972г - не ближе 30 кабельтовых (5,5км)
sokal123 13 апреля 2018 | 23:18
sensei54: С близкой ,но безопасной дистанции.
sensei54 13 апреля 2018 | 23:26
sokal123: Иногда и в этих 30кбт тесно. Имелись случАи...
vot_eto_da 13 апреля 2018 | 23:08
Корабли ВМФ России с близкой дистанции...
=====
Похождений капитана Блада насмотретились... На абордаж уповают?
dsa_dsf 13 апреля 2018 | 23:09
Мы не драпанули а подглядывали!
lager23 13 апреля 2018 | 23:51
dsa_dsf: всё должно быть красиво и преисполнено достоинства!
kokeshi 13 апреля 2018 | 23:12
В кои то веки приняли нормальное решение- уйти из залива и не подвергать опасности людей. ... Но без выпендрежа никак. Т
petrovich_spb 13 апреля 2018 | 23:23
Что-то вспомнилась старая песенка про Красного командира:
Он не зассал,
Он просто с клячи ё@нулся,
А, пока вставал,
Бой уже закончился. (с)
jetsam 13 апреля 2018 | 23:31
интересно.
мы один раз победим трампа или три?
* главное трампу сказать, чтоб он в твиттах не ошибся
jetsam 13 апреля 2018 | 23:38
наблюдение с близкого расстояния:
----
Б: - Кашу однако доедают!
O: - Где их позиции? Язви их!
Б: - Кажись, ячневую!
O: - Позиции где?
Б: - Все едят, поголовно!
O: - Где их орудия?
Б: - Что?!
O: - Офицер, где орудия?!
Б: - Офицеры какаву пьют!
Б: - Где их орудия, черт знает!
O: - Где орудия?!
O: - Где орудия?!
Б: - Что?!
O: - Где орудия?!
O: - Где орудия?!
Б: - Орудия?
Б: - Лечу, Ваше благородие!
Б: - Улетаю!
Б: - Улетаю!
O: -Писарь!
O: - Пиши, голубчик. Дня 12-го, октября,
Нижний чин Бумбараш принял геройскую смерть.
За веру, царя и отечество. При посредстве...
воздушного шара.
----
lion64___3 13 апреля 2018 | 23:43
Не станут пиндосы против русских воевать. Себе дороже выйдет. А жахнут с горя по свидомым. Первые цели у них будут Кыив и Лемберг.