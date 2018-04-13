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23:00, 13 апреля 2018

Корабли ВМФ России с близкой дистанции следят за действиями США и союзников в восточной части Средиземного моря

Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства также сказал, что корабли ВМФ покинули порт Тартус не из-за опасений ударов США по Сирии. По словам военно-дипломатического источника, эта база используется только для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого боевые корабли всегда возвращаются в море.
Ранее в СМИ появились снимки со спутника, свидетельствующие о том, что российские военные корабли выведены из порта Тартус.

Комментарии

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minerr 13 апреля 2018 | 23:03

Правильно, пусть матросы на "Куке" почаще меняют памперсы по старой доброй традиции.

kottigr1 13 апреля 2018 | 23:06

minerr: Правильно, пусть матросы на "Куке" почаще меняют памперсы по старой доброй традиции.
-----------------------------------------------------------------------------
Вопрос конечно дурацкий... Но как они, хотя бы чисто технически, могут поменять памперсы пролетающим вдалеке российским военным пилотам.. и самое главное .. Зачем ?

(комментарий скрыт)

begly_ 13 апреля 2018 | 23:23

cmapoccma:

Как жешь тебе хочется чьей то кровушкой умыться..

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echo_insanity 13 апреля 2018 | 23:34

cmapoccma: "Россия морально к войне готова."

Это аутотренинг такой...??))

kripto2018 13 апреля 2018 | 23:45

minerr //Правильно, пусть матросы на "Куке" почаще меняют памперсы по старой доброй традиции. //

Ты холуй перепутал...это обосрались от страха все моряки 11 кораблей путинских ,когда удирали из Тартуса, стоило Трампу написать один твит про ракеты АХАХА))

lager23 13 апреля 2018 | 23:39

cmapoccma: к чему ваша глупая бравада?
вы солист Мосэстрады?

alehan22274 13 апреля 2018 | 23:28

cmapoccma:видимо флотик ихтамнетов решил съе#$%$бать по тихому от греха подальше:))))

mayk18 13 апреля 2018 | 23:19

kottigr1: Корабли ВМФ России следят с близкой дистанции...
Из за угла што ли?

begly_ 13 апреля 2018 | 23:25

От бы мы им дали, если бы они нас догнали..

inga_92 13 апреля 2018 | 23:46

mayk18: Да, это как в старой миниатюре "Петрова застукали с Мотовиловой на складе!!!" -"А где были Вы?" - "Я - за углом"...

sensei54 13 апреля 2018 | 23:23

kottigr1: Зачем ?
..........................
А дурак просто.

kripto2018 13 апреля 2018 | 23:42

kottigr1: холуй minerr попутал....это все моряки 11 корбалей Путина от страха наделали в памперсы когда в панике удирали из Тартуса от одного твита Трампа)

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fig_wam_ 13 апреля 2018 | 23:14

minerr: А как матросы Кука могут поменять памперсы российским пилотам?
Мне нравятся идиоты,которые верят в разоблаченный 3 года назад фейк.
Идиот, ты хотя бы вменяемых путриотов почитай.

sensei54 13 апреля 2018 | 23:29

fig_wam_: У них еще один есть, как 6-й флот США в панике покинул Средиземное море после прихода туда фрегата "Адмирал Григорович".

navsegda 13 апреля 2018 | 23:18

minerr: Остап:
- За нами следят. Уже два месяца. Особенно вон тот, с усами, видите? Завтра на конспиративной квартире нас ждет засада.

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mcf 13 апреля 2018 | 23:26

cmapoccma: дайте парабеллум главе ихтамнетовской эскадре, пусть застрелится, если у кого-то еще честь осталась конечно.

anticolorad 13 апреля 2018 | 23:26

minerr: говно, нам недолго осталось ждать. потерпи немного

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lager23 13 апреля 2018 | 23:34

Эта фантазия в перемешку с враньём больше напоминает—детский сад, а не министерство обороны РФ...или сверхдержавность обязывает?

echo_insanity 13 апреля 2018 | 23:38

minerr: Саш, русские в России ненавидят 5-ую колонну... Хорошо бы и на Западе к этому пришли... Правда...?

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post_v 13 апреля 2018 | 23:06

mikhail_spb_:
=========================

"…Семь боевых кораблей ВМФ России вышли в море из базы Тартус...."

- большой десантный корабль проекта 775
- сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович»
- сухогрузы «Инженер Трубин», «Пижма» и «Амур»,
- танкеры «Олекма» и «Охтинский»….

nestor199 13 апреля 2018 | 23:08

post_v: Они должны ждать атаки на рейде?

post_v 13 апреля 2018 | 23:09

nestor199:
================

отнюдь

речь о перечне боевых кораблей

fig_wam_ 13 апреля 2018 | 23:18

nestor199: Дружок, они сбежали, чтобы не попасть под удар и это правильно.
Так зачем пыжиться и врать, что они пошли брать на абордаж 6-й американский флот?

ну слаба Раша против США, надо честно признать. А не пыжиться и надуваться, чтобы снова не обосраться.

mayk18 13 апреля 2018 | 23:30

fig_wam_: Флот США-1ое место в мире...Имеет кораблей и подлодок и т д-океанских - больше чем все остальные флоты мира вместе взятые...
Россия-6ое место в мире , сразу после Индии..
Минут 20 ВМФ России супотив ВМФ США может и успеть последить если шо-с близкой дистанции..

mcf 13 апреля 2018 | 23:29

nestor199: дурачок, тебя же в МО опровергают, они же все, включая десантный корабль, снабженцы, оказывается. И отошли в море за новым уловом ихтамнетов.

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post_v 13 апреля 2018 | 23:37

honduras_on_kolima:
========================

"конашенков ложь" - уже 33000 ссылок

alehan22274 13 апреля 2018 | 23:36

nestor199: оглаcите весь список, пожалста:)) что там за кораблики то у ихтамнетов? Знаем был Кузя, потопил несколько своих самолетов, сам чуть не утоп и ушел ремонтироваться от греха...кто остался то сражаться с 6 флотом США? LOL!

lager23 13 апреля 2018 | 23:44

post_v: сухогрузы это не те, что нам любезно продала Турция после долгих лет эксплуатации?

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haldey 13 апреля 2018 | 23:08

mikhail_spb_: Мы их встречаем лицом к лицу! А если надо будет, наши и на абордаж пойдут. Таранить мы их уже таранили, а американцы сцыкуны...

bozk 13 апреля 2018 | 23:14

haldey: 7 кораблей против армады, ну ну.

fig_wam_ 13 апреля 2018 | 23:42

bozk: надо быть полным идиотом, чтобы написать подобный бред. Какой таран, жалкое тявканье моськи на слона.
Американцы смеялись до упаду и карутили пальцами у виска.
Смотри видео. Но не обрезанное, а полное.

navsegda 13 апреля 2018 | 23:16

haldey: Варяг бездарно даже не потопили , а сдали , при это ни одно японский корабль не потопили ,потом ещё 30 лет он служил японцам , а капитану варяга сослуживцы объявили
бойкот и он вынужден был уволится .В России пехотинцы называли моряков самотопами

post_v 13 апреля 2018 | 23:42

navsegda:
===============

с "Варягом" всё было немного не так - у японцев он был 11 лет

«Варяг» был поднят японцами 8 августа 1905 года.
22 августа 1905 года был включён в состав Императорского флота Японии
7 июля 1907 года введён в строй в качестве крейсера 2-го класса под названием «Соя». Более семи лет использовался японцами для учебных целей.
В 1916 году крейсер «Соя» был выкуплен Россией и 5 апреля 1916 года крейсер переведён во Владивосток, после чего под прежним именем «Варяг» был включён в состав флотилии Северного Ледовитого океана, (совершил переход из Владивостока в Романов-на-Мурмане) в составе Отряда судов особого назначения под командованием контр-адмирала Бестужева-Рюмина.
В феврале 1917 года ушёл на ремонт в Великобританию, где был конфискован британцами, поскольку советское правительство отказалось платить по долгам Российской Империи.
В 1920 году перепродан германским фирмам на слом.
В 1925 году при буксировке корабль попал в шторм и затонул у берега в Ирландском море

sensei54 13 апреля 2018 | 23:34

haldey: а американцы сцыкуны...
.............................................................
Ну, марсофлот, давай, докладывай, в каких морских сражениях участвовал, и где конкретно видел "сцыкунов".

lager23 13 апреля 2018 | 23:48

haldey: пизд.ть языком не мешки ворочать, кремлебот!

kodes Сергей Кодес 13 апреля 2018 | 23:05

Кораблям не спится в порту...

gригорьич 13 апреля 2018 | 23:06

Турецкие скотовоз на рейде. Россия сосредоточивается.

rosta 13 апреля 2018 | 23:06

Это мы не от страха разбежались. Это мы наблюдать поплыли. Ну-ну.

haldey 13 апреля 2018 | 23:12

rosta: Это когда Русский моряк боялся? Бриты ссали, амеров голыми руками даже иранцы брали, а наши со времен Варяга никогда никого не боялись ни на море, ни на суше. Их боялись, даже немцы, уж на что вояки были, и то прозвали черной смертью и спасались бегством...

kottigr1 13 апреля 2018 | 23:27

haldey: Да-да... Черноморский Флот России был известен своей манией к самоуничтожению.. Его даже топить никому не надо было.

sensei54 13 апреля 2018 | 23:39

haldey: Их боялись, даже немцы
...........................................................
Так боялись, что Черноморский флот, с его линкором, крейсерами и эсминцами почти всю войну прятался в Поти от трёх задрипанных немецких БДБ.

(комментарий скрыт)

monik_7 13 апреля 2018 | 23:44

haldey: такие храбрые...А чего ж такие бедные?

sensei54 13 апреля 2018 | 23:07

с близкой дистанции
.....................................
Согласно "Соглашения" СССР-США 1972г - не ближе 30 кабельтовых (5,5км)

sokal123 13 апреля 2018 | 23:18

sensei54: С близкой ,но безопасной дистанции.

sensei54 13 апреля 2018 | 23:26

sokal123: Иногда и в этих 30кбт тесно. Имелись случАи...

vot_eto_da 13 апреля 2018 | 23:08

Корабли ВМФ России с близкой дистанции...
=====
Похождений капитана Блада насмотретились... На абордаж уповают?

dsa_dsf 13 апреля 2018 | 23:09

Мы не драпанули а подглядывали!

lager23 13 апреля 2018 | 23:51

dsa_dsf: всё должно быть красиво и преисполнено достоинства!

kokeshi 13 апреля 2018 | 23:12

В кои то веки приняли нормальное решение- уйти из залива и не подвергать опасности людей. ... Но без выпендрежа никак. Т

petrovich_spb 13 апреля 2018 | 23:23

Что-то вспомнилась старая песенка про Красного командира:
Он не зассал,
Он просто с клячи ё@нулся,
А, пока вставал,
Бой уже закончился. (с)

jetsam 13 апреля 2018 | 23:31

интересно.
мы один раз победим трампа или три?
* главное трампу сказать, чтоб он в твиттах не ошибся

jetsam 13 апреля 2018 | 23:38

наблюдение с близкого расстояния:
----
Б: - Кашу однако доедают!
O: - Где их позиции? Язви их!
Б: - Кажись, ячневую!
O: - Позиции где?
Б: - Все едят, поголовно!
O: - Где их орудия?
Б: - Что?!
O: - Офицер, где орудия?!
Б: - Офицеры какаву пьют!
Б: - Где их орудия, черт знает!
O: - Где орудия?!
O: - Где орудия?!
Б: - Что?!
O: - Где орудия?!
O: - Где орудия?!
Б: - Орудия?
Б: - Лечу, Ваше благородие!
Б: - Улетаю!
Б: - Улетаю!
O: -Писарь!
O: - Пиши, голубчик. Дня 12-го, октября,
Нижний чин Бумбараш принял геройскую смерть.
За веру, царя и отечество. При посредстве...
воздушного шара.
----

lion64___3 13 апреля 2018 | 23:43

Не станут пиндосы против русских воевать. Себе дороже выйдет. А жахнут с горя по свидомым. Первые цели у них будут Кыив и Лемберг.

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