В Петербурге активисты движения «Весна» провели акцию против блокировки мессенджера Телеграм

Они пришли к офису Роскомнадзора и насыпали у входа гору белых бумажных самолетиков. Об этом говорится в Твиттере движения.

Бумажный самолетик является символом и логотипом мессенджера, который сегодня было решено заблокировать по постановлению Таганского суда Москвы.