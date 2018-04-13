В Петербурге активисты движения «Весна» провели акцию против блокировки мессенджера Телеграм
Они пришли к офису Роскомнадзора и насыпали у входа гору белых бумажных самолетиков. Об этом говорится в Твиттере движения.
Бумажный самолетик является символом и логотипом мессенджера, который сегодня было решено заблокировать по постановлению Таганского суда Москвы.
Комментарии2
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fresh_breeze 13 апреля 2018 | 22:48
А почему они пришли к офису РКН, а не к офису Дурова, которому было предложено компромиссное решение, отвергнутое им, что и привело к блокировке мессенжера?
Кстати, все умники, раздающие советы как обойти блокировку, не учитывают, что по заявлению рос. спецслужб, этим мессенжером пользовались те, кто год назад устроил теракт в петербургском метро. Вы отдаёте себе отчёт, чьими подельниками можете стать в будущем, если не дай Б-г случится что-то подобное и выяснится, что перед этим террористы снова использовали дуровскую затею?
komar 13 апреля 2018 | 22:49
Наверно засунули Телеграмм туда, куда засовывали курицу.)))