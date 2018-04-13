Заммэра, руководитель депатранса Москвы Максим Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди столичных чиновников

Заммэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди столичных чиновников, полученные за прошлый год. Это порядка 220 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли более чем в 30 раз.