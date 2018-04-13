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22:36, 13 апреля 2018

Заммэра, руководитель депатранса Москвы Максим Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди столичных чиновников

Заммэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди столичных чиновников, полученные за прошлый год. Это порядка 220 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли более чем в 30 раз.

Комментарии

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askol2016 13 апреля 2018 | 22:44

Ну а куда еще Ликсутову девать плату за парковки в Москве? В декларацию, естественно. Он же честный чиновник...

zapadnay 13 апреля 2018 | 22:56

askol2016:
Москвичи, порадуемся за Ликсутова! Пока многие из вас считают копейки отпенсии к пенсии, молодой господин-товарищ из команды Собянина зарабатывает миллионы. И не только он один.

felicita 13 апреля 2018 | 22:44

А говорят, в стране денег нет...

bja_1950 13 апреля 2018 | 22:50

Его не раз пытались "вывести на чистую воду", да все никак. Жулики как никто умеют изворачиваться.

post_v 13 апреля 2018 | 22:55

bja_1950:
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и это при том, что бешеные денежки от "Аэроэкспресса" идут в карман "бывшей" жене....

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