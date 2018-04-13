По разным данным от 7 до 13 человек погибли в результате аварии в Вологодской области
В Череповецком районе груженая фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом. Полиция считает виновным водителя грузовика. Это предварительная версия, которую приводит губернатор региона Олег Кувшинников. Он ссылается на запись видеорегистратора. Предстоящую субботу губернатор объявил днем траура.
Комментарии2
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abuvgrobu 13 апреля 2018 | 22:42
Чем больше "чудесных законов" принимает госдура с подачи ГИБДД в России - тем больше ДТП и трупов появляется на дорогах. Что только не придумывают , а число жертв растет.
juche 13 апреля 2018 | 23:03
Это как от 7-13, точное число неизвестно. Прямо Сирия какая.