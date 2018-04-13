По разным данным от 7 до 13 человек погибли в результате аварии в Вологодской области

В Череповецком районе груженая фура столкнулась с пассажирским микроавтобусом. Полиция считает виновным водителя грузовика. Это предварительная версия, которую приводит губернатор региона Олег Кувшинников. Он ссылается на запись видеорегистратора. Предстоящую субботу губернатор объявил днем траура.