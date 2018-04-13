Российский рынок акций сегодня снизился и завершил неделю в минусе на фоне опасения «санкционных войн»
Как сообщает агентство Интерфакс, по итогам торгов индекс мосбиржи просел более чем на 1,5%, индекс РТС почти на 2%. Рублевые цены большинства основных фишек на московской бирже снизились в пределах 4,5%.
Сегодня стало известно, что Москва может ввести санкции в отношении торговых партнеров после введения Вашингтоном ограничений в отношении России.
Комментарии4
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hastings 13 апреля 2018 | 22:35
Всего то на 1,5%, ерунда какая. Туда-сюда, опять выровняется, Путин разрулит!
plank1957 13 апреля 2018 | 22:40
НЕу ладно, можно понять, что американка гадит, но как понять то, что Кремль гадит?
vilingrad 13 апреля 2018 | 22:54
После российских санкций... да кого это беспокоит?
koshkaedu 13 апреля 2018 | 23:08
Ввоз всех Айфонов и Айпедов, а также Боингов и Лэптопов американского
производства запретить на всей территории России. Ретроспективно с 1980
года. Все эти товары, уже находящиеся у трудящихся, обязаны быть сданными
на обозначенных центрах сбора с бульдозерами. Успехов вам.