Российский рынок акций сегодня снизился и завершил неделю в минусе на фоне опасения «санкционных войн»

Как сообщает агентство Интерфакс, по итогам торгов индекс мосбиржи просел более чем на 1,5%, индекс РТС почти на 2%. Рублевые цены большинства основных фишек на московской бирже снизились в пределах 4,5%.

Сегодня стало известно, что Москва может ввести санкции в отношении торговых партнеров после введения Вашингтоном ограничений в отношении России.