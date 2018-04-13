Российский МИД обвинил посольство Великобритании в попытке ввести в заблуждение работающих в Москве дипломатов

Российский МИД обвинил посольство Великобритании в попытке ввести в заблуждение работающих в Москве иностранных дипломатов. С соответствующим заявлением выступил заместитель министра Сергей Рябков.

Сегодня по итогам брифинга британского посла в Москве Лори Бристоу, дипмиссия сообщила, что Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества «Новичок», Москва занималась исследованием отравляющих веществ и их возможного использования для убийства, а также, начиная с 2013-го года, проявляла повышенный интерес к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери.

Ранее о том, что за Скрипалями следили с 2013 года, сообщила газета Гардиан, ссылаясь на письмо британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Российский посол в Англии Александр Яковенко, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Эха», эту версию отверг.

Яковенко считает, что если бы за Скрипалями следили, британские спецслужбы пожаловались бы на это.