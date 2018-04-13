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Эксклюзив Эха 22:30, 13 апреля 2018

Российский МИД обвинил посольство Великобритании в попытке ввести в заблуждение работающих в Москве дипломатов

Российский МИД обвинил посольство Великобритании в попытке ввести в заблуждение работающих в Москве иностранных дипломатов. С соответствующим заявлением выступил заместитель министра Сергей Рябков.

Сегодня по итогам брифинга британского посла в Москве Лори Бристоу, дипмиссия сообщила, что Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества «Новичок», Москва занималась исследованием отравляющих веществ и их возможного использования для убийства, а также, начиная с 2013-го года, проявляла повышенный интерес к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери.

Ранее о том, что за Скрипалями следили с 2013 года, сообщила газета Гардиан, ссылаясь на письмо британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Российский посол в Англии Александр Яковенко, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Эха», эту версию отверг.

Яковенко считает, что если бы за Скрипалями следили, британские спецслужбы пожаловались бы на это.

Комментарии

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marek 13 апреля 2018 | 22:44

cap_:
Ещё не август...хе-хе...

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grashupfer 13 апреля 2018 | 22:43

cmapoccma: А почему бы не подумать о том, что Великобритании исключительно наплевать, какие чувства испытывает к ней территория, на которой находится вымирающщий зверинец?

haldey 13 апреля 2018 | 22:44

cmapoccma: А нам их любовь и не нужна! Нам уважения вполне достаточно, а не хотят уважать, заставим!

vvs_zel 13 апреля 2018 | 23:06

haldey: " «Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог...." (с)

dsa_dsf 13 апреля 2018 | 23:14

haldey: абрамовича "новичком" траванете?

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haldey 13 апреля 2018 | 22:49

nanaryfive: Они обязаны верить, хозяин сказал новичок, значит новичок, даже ели голову отрубили, все равно химатака... Пять лет ручку мазали, сколько отравленной гречки переправили за годы, сколько лавочек попортили... А чемоданами за пять лет столько газа перевезли у-у-у-у-у....

mcf 13 апреля 2018 | 23:09

haldey: да нее, родственница сказала, что отравились несвежей рыбой, которую принес кот, которого в отместку сожгли напалмом злые англичане.

abuvgrobu 13 апреля 2018 | 22:38

Достали уже все. и они, и наши. У всех доказательства есть и никто их не говорит. оскомину набили уже этой трепотней

sensei54 13 апреля 2018 | 22:40

если бы за Скрипалями следили, британские спецслужбы пожаловались бы на это.
........................................................................
А если бы покойный сэр Вильям тогда зашел бы в пику, а не в бубну, то мы бы ему дали шесть взяток вместо четырех.

rico76 13 апреля 2018 | 22:43

Если отравленные Скрипали живы, то получается, российских дипломатов выслали за смерть морских свинок и кота!)))

haldey 13 апреля 2018 | 22:56

rico76: И сколько ж дипломатов получилось виновно в гибели трех питомцев!

us101 13 апреля 2018 | 22:47

Если кто знает историю, Гитлеровская Германия выступала с точно такими заявлениям. В сознании немцев, военные експансии были необходимостью.

ostanovka 13 апреля 2018 | 22:54

Рашка, а ты докажи, что это не так. Но доказать вам нечем. Только и остаётся, в истерике биться и визжать, что подтверждает правдивость выводов озхо

mobile_actor 13 апреля 2018 | 22:56

Кому бы британские спецслужбы пожаловались на слежку за Скрипалем? Российскому послу? Российскому правительству? В Спортлото?

marek 13 апреля 2018 | 22:58

У простых британцев в обычной жизни апофигизм, вроде нашего, присутствует. Работают они хорошо. Но иногда расслабляются - жизнь мирная, течение ровное. До третьего звонка, как мы видим. Хотя им потерпевший говорил - следят. Будьте внимательны. Теперь будут внимательнее. И дуть на воду тоже будут.

yuryr 13 апреля 2018 | 23:00

Совсем не радует, но ни МИД, ни МО (под)путинской России не заслуживают, на мой взгляд, никакого доверия :-(

mystar 13 апреля 2018 | 23:27

"Политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предложил британским СМИ новую версию дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, согласно которой на хозяев напал их русский кот Масяня.
По его словам, такая версия отвечает всем требованиям Лондона: Масяня родом из России и единственный член семь Скрипалей, который остался на свободе. Масяня – сбежавший кот Скрипалей. Остальных питомцев, живших в их доме, британские спецслужбы в срочном порядке кремировали, а Масяню найти не смогли.
Что теперь поделать, если из всей семьи остался на свободе один Масяня? С одной стороны, если они (Великобритания – прим. ФАН) хотят след – нате русский след! Пусть обвиняют Масяню! Ну, кто еще, на самом деле? Из России? Из России! Слинял? Слинял! Причем «ноги сделал» – никто не нашел!» — отметил политолог в эфире радиостанции «Вести FM»
Ну чо? Версия даже лучше чем гречневая.))))))))

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