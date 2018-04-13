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22:04, 13 апреля 2018

Самый большой годовой доход среди депутатов Госдумы получил член партии «Единая Россия» Григорий Аникеев

Это следует из деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты парламента.

Аникеев задекларировал доход за прошлый год более чем в 4 млрд рублей. Это в 7 раз больше, чем в 2016-м году. На втором месте среди депутатов Госдумы, как отмечает РБК, также оказался единоросс – это Николай Борцов. Но, в отличие от Аникеева, его доход составил чуть выше 1 млрд рублей. Единоросс Леонид Симановский, ставший третьим по уровню полученных за прошлый год средств, отметку в миллиард не преодолел: он задекларировал доход почти в 750 млн рублей. Всего же в топ-10 попали 8 депутатов от правящей партии.

Единственными депутатами не от «Единой России» в этом рейтинге стали коммунист Владимир Блоцкий и справедливоросс Александр Ремезков. Их доход составил 200 и 78 млн рублей соответственно. Между тем единоросс Андрей Палкин, ставший лидером по доходам в 2016 году (тогда он заработал почти 700 млн рублей), на этот раз указал гораздо меньшую сумму – лишь около 50 млн рублей.

Тем временем единственным, кто смог преодолеть планку в 1 млрд рублей доходов из членов правительства, стал вице-премьер Александр Хлопонин. Он указал доход почти в 3 млрд рублей.

Комментарии

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danko1 13 апреля 2018 | 22:12

Всех их судить, с конфискацией награбленного.
Запрет заниматься депутатам и членам правительства коммерческой деятельностью никто не отменял.
совсем обнаглели воры во власти, ничего не боятся.

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