Мессенджер Телеграм, по данным источников, начнут блокировать в России в ближайший понедельник

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Сегодня Таганский суд Москвы постановил заблокировать Телеграм в России из-за отказа мессенджера передать ключи шифрования сообщений пользователей.



О том, как обойти блокировку и эффективно ли она в принципе, «Эху Москвы» рассказал бывший директор особых направлений в «Телеграмме» Антон Розенберг.

Роскомнадзор требовал, чтобы руководство Телеграмма предоставило ключи шифрования. Необходимость этого в ведомстве объясняли борьбой с терроризмом. Создатель мессенджера Павел Дуров накануне запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании.

Тем временем в ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки мессенджера Телеграм. Представитель организации по свободе СМИ Арлем Дезир отметил, что в последние годы мессенджер стал важным каналом для распространения информации различными СМИ. Решение о блокировке мессенджера «Телеграм» стало новым проявлением интернет-цензуры в России, — заявили в организации «Репортеры без границ».