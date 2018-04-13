Минобороны России обвинило Лондон в фабрикации данных о химической атаке в сирийском городе Дума

Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сказал, что у Москвы есть доказательства. По его словам, 7 апреля в одну из больниц Думы доставили людей без следов отравления химическими веществами. Когда им начали оказывать помощь, в госпиталь забежали неизвестные люди с видеокамерами, которые стали нагнетать обстановку и кричать, что все присутствующие поражены отравляющими веществами.

После того, как это было заснято на камеры, неизвестные скрылись, — цитирует Конашенкова издание РБК. Каких-либо данных, подтверждающих эту версию, представитель министерства обороны не привёл. При этом он подчеркнул, что речь идёт об инсценировке и что Лондон имеет к ней непосредственное отношение.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Конашенкова «диким». Она добавила, что представитель министерства лжет, и его слова – это один из худших примеров «липовых» новостей, представленных пропагандисткой машиной России, — цитирует постпреда ТАСС.