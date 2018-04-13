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22:00, 13 апреля 2018

Минобороны России обвинило Лондон в фабрикации данных о химической атаке в сирийском городе Дума

Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сказал, что у Москвы есть доказательства. По его словам, 7 апреля в одну из больниц Думы доставили людей без следов отравления химическими веществами. Когда им начали оказывать помощь, в госпиталь забежали неизвестные люди с видеокамерами, которые стали нагнетать обстановку и кричать, что все присутствующие поражены отравляющими веществами.

После того, как это было заснято на камеры, неизвестные скрылись, — цитирует Конашенкова издание РБК. Каких-либо данных, подтверждающих эту версию, представитель министерства обороны не привёл. При этом он подчеркнул, что речь идёт об инсценировке и что Лондон имеет к ней непосредственное отношение.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Конашенкова «диким». Она добавила, что представитель министерства лжет, и его слова – это один из худших примеров «липовых» новостей, представленных пропагандисткой машиной России, — цитирует постпреда ТАСС.

Комментарии

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tornado2017 13 апреля 2018 | 22:03

Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сказал, что у Москвы есть доказательства...
СМЕХ В ЗАЛЕ

arye_11 13 апреля 2018 | 22:04

tornado2017:
Небольшое уточнение - Игорь Порношенков.

nikitin43 13 апреля 2018 | 22:08

arye_11: этот клоун опять с карлосом и лётчиком волошиным заступается за дипломатов с коксом ... не страна , а куча позорных ковёрных в власти , такого гавна в ссср не было , в основном молчали и мычали .

evgolius7 13 апреля 2018 | 22:05

Конституция Российской Федерации
Статья 15
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Скоро Путин опять будет клясться на этой конституции и положит на неё......

gs1112 13 апреля 2018 | 22:10

Координатором действий тележурналистов был испанский диспетчер, оператор видеосъемки - Волошин. После того как группа провокаторов покинула госпиталь, выяснилось, что всюду валялись визитки Яроша, а на входной двери висел распятый мальчик.

kottigr1 13 апреля 2018 | 22:11

tornado2017: МО РФ врет почти всегда, как и их Вошьдь.. Оно тоже самое врало, в лице своего представителя Конашенкова, когда про сбитый на Донбассе Боинг рассказывал.. Тыкал указочкой и рассказывал как вокруг Боинга роились украинские штурмовики.. Правда когда эти материалы запросило голландское следствие, вдруг все эти "данные объективного контроля" куда то испарились..Ещё этот Конашенков врал про бельгийские самолеты в небе Алеппо.. Это опять оказалос фейком.
Пусть Запад расстанется с остатками своих иллюзий относительно путинской РФ и кроет лгунов из МО РФ и вечно врущего Путина санкциями.. И в хвост и в гриву.. россиянам это только на пользу.

ura_123 13 апреля 2018 | 22:11

tornado2017: Гомерический хохот))))

echo_shar 13 апреля 2018 | 22:11

tornado2017:
А где же горы трупов (или хотя бы один)! Где родственники пострадавших от химатаки? Хотя бы один!
И где актеры-активисты из Белых касок? Почему не встречают военную полицию и не показывают место атаки и жертв атаки?

snips 13 апреля 2018 | 22:14

echo_shar: лососни тунца тулеевского , заслужил

osj99 13 апреля 2018 | 22:04

Как так можно? Минобороны никогда не лжёт. Англичанка опять гадит!

plank1957 13 апреля 2018 | 22:05

Интересно, а какие дивиденды получит Лондон от этой дезинформации?

yevlaxli 13 апреля 2018 | 22:06

Одно время было типа доказали,как Эрдоган напрямую с террористами торгует.

olenenok_zed 13 апреля 2018 | 22:07

по новостям об этом крутят 24/7 :)

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