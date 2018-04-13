Украинские пограничники на 3 года запретили въезд в страну российскому рэп-исполнителю Матвею Мельникову
Украинские пограничники на 3 года запретили въезд в страну российскому рэп-исполнителю Матвею Мельникову, выступающему под псевдонимом Мот. Решение связано с тем, что он побывал в Крыму, — сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Как отмечает агентство ТАСС, в прошлом году аналогичные ограничения были введены в отношении более чем 100 артистов из других стран.
Комментарии6
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ihor_syvoryj 13 апреля 2018 | 21:40
"Нехай щастыть!" (с)
lion64___3 13 апреля 2018 | 21:42
Как известно, рэп это кал. Тем не менее, территориальное образование дупа-404 ещё хуже. И навряд ли целых 3 года сие извращение просуществует в нынешнем виде. Останется дупа-404 на территории галичины, где в лесных схронах будут сидеть свидомые и выть по ночам на луну.
drillerthriller 13 апреля 2018 | 21:48
lion64___3:Не знаю кто это. дупа-404- это твоя собственная дура.
lion64___3 13 апреля 2018 | 21:54
drillerthriller: узнаешь, когда в схроне будешь сидеть.
snips 13 апреля 2018 | 21:57
lion64___3: пока в схроне сидит ввп засунув язык в гудок и ждет пока трамп перебесится
lion64___3 13 апреля 2018 | 22:13
snips: да пейс пейсахович с ним. Это не отменяет грядущее упразднение территориального образования дура-404 в нынешнем виде. Останутся жалкие остатки. И свидомые будут сидеть в схронах, выть на луну, а свидомитки на их содержание будут зарабатывать на трассах, оказывая позорные услуги душманам и неграм.