Украинские пограничники на 3 года запретили въезд в страну российскому рэп-исполнителю Матвею Мельникову, выступающему под псевдонимом Мот. Решение связано с тем, что он побывал в Крыму, — сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отмечает агентство ТАСС, в прошлом году аналогичные ограничения были введены в отношении более чем 100 артистов из других стран.