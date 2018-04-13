Самым богатым из глав фракций Госдумы в прошлом году, согласно официальным данным, стал Геннадий Зюганов
В его декларации говорится, что он заработал 6 миллионов 300 тысяч рублей. Далее идет Владимир Жириновский. Глава ЛДПР задекларировал чуть менее 5,5 миллионов рублей. Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов указал в декларации доход в 4 миллиона 700 тысяч, «справедливоросс» Сергей Миронов – 4,5 миллиона, — сообщает агентство РИА Новости.
Комментарии23
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henry52 13 апреля 2018 | 21:35
Еще один "эффективный менеджер", блин...
uhovostro 13 апреля 2018 | 21:42
henry52: Настоящий коммунист!..
danko1 13 апреля 2018 | 21:43
uhovostro: Просто Зюганов самый честный из руководителей фракций.
Другие свой доход ( награбленное) многократно занизили.
idshoohov 13 апреля 2018 | 21:59
uhovostro:
Зюганов нашёл себе хорошее рабочее место. А что ещё нужно коммунисту?
vasilevich58 13 апреля 2018 | 21:43
Бессеребрник , борец за равенство и справедливость, враг "жёлтого дьявола", могильщик капитализма!
igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 21:35
Вот она краснопузая мразь, ратующая за всеобщее равноправие и клянущая капиталистов!
popov_m 13 апреля 2018 | 21:36
"Самым богатым из глав фракций Госдумы в прошлом году, согласно официальным данным, стал Геннадий Зюганов"
Неужели это сказывается на его походке?
astet 13 апреля 2018 | 21:37
Если кто подумал,
что Зюганов зажрался,
это - не так!
Почти всю свою зарплату
верный ленинец
тратит на помощь голодающему пролетариату!!!
eduard53 13 апреля 2018 | 21:37
Вот и вся мотивация "слуг народа". Не к станку же идти инвалидам умственного труда ...
kp6ic 13 апреля 2018 | 21:37
вороненков тоже в кпрф состоял. все вопросы к коммунистам после того случая отпали.
sab171 13 апреля 2018 | 21:39
Продажная троица и упоротый едрос.
nata_roo 13 апреля 2018 | 21:41
Интересно, сколько получил из АП иудушка Зюган за абонирование места не для себя любимого, а для Грудины? И в этом же контексте интересно, чем расплатится АП с Алешей за накачку Илюши к олене-выборам? Повысят в звании, поднимут оклад, или расплатятся тем, что просто сохранят жизнь?
zloy_sok 13 апреля 2018 | 21:42
Оказывается кричать о проклятом капитализме и кровавом режиме очень выгодно....Для некоторых..
gazer59 13 апреля 2018 | 21:46
Полтора дня трудиться Сечину .
bekipp 13 апреля 2018 | 21:47
-Откуда рублишки?
-С холопов, вестимо.
ihor_syvoryj 13 апреля 2018 | 21:48
Этому "пролетарию" нечего терять, кроме своих цепей!
Золотых.
kotvinder2 13 апреля 2018 | 21:52
"Вот бы и мне ВВП хоть полпроцентика..."
А если серьёзно, то Зюганов просто пользуется нынешними реалиями. Политические предпочтения и годовой доход не коррелируют, вот и все дела. Мне это не нравится, но почему возмущаются либерасты, совершенно непонятно.
tks 13 апреля 2018 | 21:52
Все эти декларации - туфта, миф, профанация и блеф.
Но даже с такой туфтой - интересно, что именно большевисткое охвостье соглашательское отребье оказалось самым богатым существом среди ему подобных существ. Однако.
alle_op 13 апреля 2018 | 22:07
tks: "Все эти декларации - туфта, миф, профанация и блеф."
Совершенно согласен что это не доходы, а - официальные доходы.
sprav77 13 апреля 2018 | 21:55
Ворюга-коммуняка.
bakero 13 апреля 2018 | 21:55
Самым богатым из глав фракций Госдумы в прошлом году, согласно официальным данным, стал Геннадий Зюганов
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Теперь понятно почему...
alle_op 13 апреля 2018 | 22:02
"...согласно официальным данным..."
Очень верная формулировочка.
croaker 13 апреля 2018 | 22:02
Такие нынче коммунисты.Заработал в борьбе за достойную жизнь трудового народа.