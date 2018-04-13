"Самым богатым из глав фракций Госдумы в прошлом году, согласно официальным данным, стал Геннадий Зюганов"

В его декларации говорится, что он заработал 6 миллионов 300 тысяч рублей. Далее идет Владимир Жириновский. Глава ЛДПР задекларировал чуть менее 5,5 миллионов рублей. Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов указал в декларации доход в 4 миллиона 700 тысяч, «справедливоросс» Сергей Миронов – 4,5 миллиона, — сообщает агентство РИА Новости.