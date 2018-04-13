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21:31, 13 апреля 2018

Самым богатым из глав фракций Госдумы в прошлом году, согласно официальным данным, стал Геннадий Зюганов

В его декларации говорится, что он заработал 6 миллионов 300 тысяч рублей. Далее идет Владимир Жириновский. Глава ЛДПР задекларировал чуть менее 5,5 миллионов рублей. Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов указал в декларации доход в 4 миллиона 700 тысяч, «справедливоросс» Сергей Миронов – 4,5 миллиона, — сообщает агентство РИА Новости.

Комментарии

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henry52 13 апреля 2018 | 21:35

Еще один "эффективный менеджер", блин...

uhovostro 13 апреля 2018 | 21:42

henry52: Настоящий коммунист!..

danko1 13 апреля 2018 | 21:43

uhovostro: Просто Зюганов самый честный из руководителей фракций.
Другие свой доход ( награбленное) многократно занизили.

idshoohov 13 апреля 2018 | 21:59

uhovostro:
Зюганов нашёл себе хорошее рабочее место. А что ещё нужно коммунисту?

vasilevich58 13 апреля 2018 | 21:43

Бессеребрник , борец за равенство и справедливость, враг "жёлтого дьявола", могильщик капитализма!

igorrrpadlowitchs 13 апреля 2018 | 21:35

Вот она краснопузая мразь, ратующая за всеобщее равноправие и клянущая капиталистов!

popov_m 13 апреля 2018 | 21:36

"Самым богатым из глав фракций Госдумы в прошлом году, согласно официальным данным, стал Геннадий Зюганов"

Неужели это сказывается на его походке?

astet 13 апреля 2018 | 21:37

Если кто подумал,
что Зюганов зажрался,
это - не так!
Почти всю свою зарплату
верный ленинец
тратит на помощь голодающему пролетариату!!!

eduard53 13 апреля 2018 | 21:37

Вот и вся мотивация "слуг народа". Не к станку же идти инвалидам умственного труда ...

kp6ic 13 апреля 2018 | 21:37

вороненков тоже в кпрф состоял. все вопросы к коммунистам после того случая отпали.

sab171 13 апреля 2018 | 21:39

Продажная троица и упоротый едрос.

nata_roo 13 апреля 2018 | 21:41

Интересно, сколько получил из АП иудушка Зюган за абонирование места не для себя любимого, а для Грудины? И в этом же контексте интересно, чем расплатится АП с Алешей за накачку Илюши к олене-выборам? Повысят в звании, поднимут оклад, или расплатятся тем, что просто сохранят жизнь?

zloy_sok 13 апреля 2018 | 21:42

Оказывается кричать о проклятом капитализме и кровавом режиме очень выгодно....Для некоторых..

gazer59 13 апреля 2018 | 21:46

Полтора дня трудиться Сечину .

bekipp 13 апреля 2018 | 21:47

-Откуда рублишки?
-С холопов, вестимо.

ihor_syvoryj 13 апреля 2018 | 21:48

Этому "пролетарию" нечего терять, кроме своих цепей!
Золотых.

kotvinder2 13 апреля 2018 | 21:52

"Вот бы и мне ВВП хоть полпроцентика..."
А если серьёзно, то Зюганов просто пользуется нынешними реалиями. Политические предпочтения и годовой доход не коррелируют, вот и все дела. Мне это не нравится, но почему возмущаются либерасты, совершенно непонятно.

tks 13 апреля 2018 | 21:52

Все эти декларации - туфта, миф, профанация и блеф.
Но даже с такой туфтой - интересно, что именно большевисткое охвостье соглашательское отребье оказалось самым богатым существом среди ему подобных существ. Однако.

alle_op 13 апреля 2018 | 22:07

tks: "Все эти декларации - туфта, миф, профанация и блеф."
Совершенно согласен что это не доходы, а - официальные доходы.

sprav77 13 апреля 2018 | 21:55

Ворюга-коммуняка.

bakero 13 апреля 2018 | 21:55

Самым богатым из глав фракций Госдумы в прошлом году, согласно официальным данным, стал Геннадий Зюганов
=====
Теперь понятно почему...

alle_op 13 апреля 2018 | 22:02

"...согласно официальным данным..."

Очень верная формулировочка.

croaker 13 апреля 2018 | 22:02

Такие нынче коммунисты.Заработал в борьбе за достойную жизнь трудового народа.

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