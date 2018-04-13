В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки мессенджера Телеграм
С заявлением выступил представитель организации по свободе СМИ Арлем Дезир. Он отметил, что в последние годы Телеграм стал важным каналом для распространения информации различными СМИ. Также Дезир призвал депутатов Госдумы не поддерживать поправки, ограничивающие свободу слова. Накануне они в первом чтении приняли законопроект о штрафе для социальных сетей за отказ удалять недостоверную информацию.
Комментарии12
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fibi 13 апреля 2018 | 21:35
Почему бы и не отказаться
vasilevich58 13 апреля 2018 | 21:46
fibi: Да клал с прибором Путин на это ОБСЕ, как и на нас с вами!
serhio_25__ 13 апреля 2018 | 21:51
vasilevich58: И мне тоже класть на эховских хомячков.
А ОБСЕ призывала украинские власти отказаться от блокировки ВК, ОК, Яндекс?
motooppic 13 апреля 2018 | 21:42
Западная волчья стая даёт советы.... Демократически посмеемся!
vasilevich58 13 апреля 2018 | 21:48
motooppic: Выкинь компьютер, купи телефон с дисковым набором, и смейся над "западной волчьей стаей вместе с "Искандерами" хоть до коликов!
odobryam_s 13 апреля 2018 | 21:42
Бесполезно. Правительство на другой планете живет, родной.....
"Кин-Дза-Дза". Фильм-пророчество.
nelibermot19 13 апреля 2018 | 21:42
Напомните мне, когда Педро закрывал Яндекс и Вконтакте в Шумерии, ОБСЕ тоже его к чему-то призывала?
odobryam_s 13 апреля 2018 | 21:45
nelibermot19: Скоро придется много от чего отказаться. От интернета, от образования для детей, от медицины.... Даже, похоже, от туалетной бумаги.
max3446 13 апреля 2018 | 21:54
odobryam_s: скоро это когда? В стране 404 (ныне Украина) запрещены многие соцсети, и что, там уже всё поголовно запретили? Вы бы к психиатру обратились. читая вас возникают сомнения в ваше вменяемости
nelibermot19 13 апреля 2018 | 21:55
odobryam_s: а зачем тебе туалетная бумага, если последних ежей в России тоже доели?
alehan11174 13 апреля 2018 | 22:12
odobryam_s: тялетная бумага будет по талонам - как на пике могущества совдепии:)))
max3446 13 апреля 2018 | 21:52
если враждебная России ОБСЕ призвала, значит точно решение правильное принято.