В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки мессенджера Телеграм

С заявлением выступил представитель организации по свободе СМИ Арлем Дезир. Он отметил, что в последние годы Телеграм стал важным каналом для распространения информации различными СМИ. Также Дезир призвал депутатов Госдумы не поддерживать поправки, ограничивающие свободу слова. Накануне они в первом чтении приняли законопроект о штрафе для социальных сетей за отказ удалять недостоверную информацию.