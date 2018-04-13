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21:30, 13 апреля 2018

В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки мессенджера Телеграм

С заявлением выступил представитель организации по свободе СМИ Арлем Дезир. Он отметил, что в последние годы Телеграм стал важным каналом для распространения информации различными СМИ. Также Дезир призвал депутатов Госдумы не поддерживать поправки, ограничивающие свободу слова. Накануне они в первом чтении приняли законопроект о штрафе для социальных сетей за отказ удалять недостоверную информацию.

Комментарии

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fibi 13 апреля 2018 | 21:35

Почему бы и не отказаться

vasilevich58 13 апреля 2018 | 21:46

fibi: Да клал с прибором Путин на это ОБСЕ, как и на нас с вами!

serhio_25__ 13 апреля 2018 | 21:51

vasilevich58: И мне тоже класть на эховских хомячков.
А ОБСЕ призывала украинские власти отказаться от блокировки ВК, ОК, Яндекс?

motooppic 13 апреля 2018 | 21:42

Западная волчья стая даёт советы.... Демократически посмеемся!

vasilevich58 13 апреля 2018 | 21:48

motooppic: Выкинь компьютер, купи телефон с дисковым набором, и смейся над "западной волчьей стаей вместе с "Искандерами" хоть до коликов!

odobryam_s 13 апреля 2018 | 21:42

Бесполезно. Правительство на другой планете живет, родной.....

"Кин-Дза-Дза". Фильм-пророчество.

nelibermot19 13 апреля 2018 | 21:42

Напомните мне, когда Педро закрывал Яндекс и Вконтакте в Шумерии, ОБСЕ тоже его к чему-то призывала?

odobryam_s 13 апреля 2018 | 21:45

nelibermot19: Скоро придется много от чего отказаться. От интернета, от образования для детей, от медицины.... Даже, похоже, от туалетной бумаги.

max3446 13 апреля 2018 | 21:54

odobryam_s: скоро это когда? В стране 404 (ныне Украина) запрещены многие соцсети, и что, там уже всё поголовно запретили? Вы бы к психиатру обратились. читая вас возникают сомнения в ваше вменяемости

nelibermot19 13 апреля 2018 | 21:55

odobryam_s: а зачем тебе туалетная бумага, если последних ежей в России тоже доели?

alehan11174 13 апреля 2018 | 22:12

odobryam_s: тялетная бумага будет по талонам - как на пике могущества совдепии:)))

max3446 13 апреля 2018 | 21:52

если враждебная России ОБСЕ призвала, значит точно решение правильное принято.

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